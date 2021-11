MTK:n Mikko Tiirolan ehdotukset tuulivoimalaista, metsäverotuksen uudistamisesta ja metsäpaneelin perustamisesta ovat paikallaan. (MT 10.11.)

Ainoastaan ehdotuksen kohtaa, että tuulipuistojen alueella lainsäädäntö olisi kunnossa, on korjattava. Lainsäädäntö ei ole kunnossa. Se on peräisin ajalta, jolloin tuulivoimalat olivat ”pieniä”, korkeudeltaan 200 metriä ja teholtaan 3 MW. Tänä päivänä Suomeen suunnitellaan jopa 350 metriä korkeita 10 MW:n tuulikolosseja vieläpä usein vääriin paikkoihin. Suunnitelmissa ne sijoitetaan liian lähelle toisiaan ja liian lähelle asutusta.

Kiireellisintä olisi säätää tuulivoimalaki, koska voimalarakentaminen näyttää kasvavan hallitsemattomasti. Lakiin tulee saada ajan tasalla olevat määräykset melurajoista ja etäisyyksistä sekä säädökset luontohaittojen estämisestä. Tuulivoimarakentaminen pitäisi myös saada ympäristöluvanvaraiseksi.

Kun tuulivoimalat ja kaivostoimiala ovat jo siirtyneet ja siirtymässä ulkomaalaiseen omistukseen, niin Tiirola kiinnittää huomiota vähemmän tunnettuun Suomi siirtomaana -ilmiöön. Metsiämmekin myydään ulkomaalaisille suursijoittajille.

Tämä koituu suomalaisten tavallisten metsänomistajien ja metsätaloutta harjoittavien ihmisten haitaksi. Metsätilojen hinta on noussut kohtuuttoman korkeaksi ja metsäalan lisääminen sekä tämän elinkeinon laajentaminen on siksi vaikeutunut. Tosin kaupan kohteena ovat suuret metsäalueet, mutta sillä on ollut hintoja nostava vaikutus.

Hannu Heinonen

metsänhoitaja

Luhanka