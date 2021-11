Stora Enson ympäristöpäällikkö Niina Partanen kertoi muutamia keinoja metsän monimuotoisuudesta huolehtimiseen (MT 12.11.). Viimeisenä hän esitti kysymyksen: Mikä on sinun monimuotoisuustekosi?

Glasgowin ilmastokokous on juuri päättynyt enemmän tai vähemmän pettyneissä tunnelmissa. Meillä suomalaisilla on varsin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, vaikka jättäisimme jokaisen puun hiilinieluksi ja -varastoksi. Mutta vesistöi­himme voimme vaikuttaa.

Yli 50 vuotta Äväntäjärven saaressa asuneina olemme nähneet, miten hirvittävän paljon metsistä tulevat päästöt järvien ekosysteemiin vaikuttavat, kun valuma-alueella tuhansia hehtaareita omistavat yhtiöt harjoittavat tehometsä­talouttaan. Suurin syy on mätästys ja metsä­koneiden ajourat. Lisäksi syynä on helikopterilla tapahtuva lannoitteiden levitys kohteissa, joissa 60-luvulla kaivetut ojat johtavat suoraan järviin, ilman ainoatakaan katkoa tai lietekuoppaa.

Minun monimuotoisuus­tekoni on maapora, jota akku- porakoneella pyöritetään. Kun maanpintaa rikotaan vain sen verran, että taimipaakku saadaan työnnettyä reikään, mätästyksen ongelmat tulevat torjuttua jo ennen ongelman syntyä.

Ensimmäiset taimet on porareikiin istutettu 2016. Kaikkien saatavilla poria on ollut vuodesta 2018 alkaen. Kiinnostuneita on ollut ympäri Suomen. Satojatuhansia taimia on istutettu, suurimmat aukot ovat olleet 4–5 hehtaaria. Menetelmää käyttäneet kiittävät erityisesti taimien hyvää kasvuun lähtöä ja pientä kuolleisuutta sekä myöhempää kehitystä. Vanhimmat kohteet ovat jo neljävuotiaita ja selviytyneet hyvin lumettomista talvista ja kesän 2018 ankarasta kuivuudesta.

Akkuteknologia kehittyy, akkuporakoneet kehittyvät, tästä on hyvä jatkaa kohti maailman edistyksellisintä metsänhoitoa, vieläpä huomattavia kustannuksia säästäen.

Seppo Rantakallio

Orivesi