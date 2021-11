Roman Schatz kirjoitti MT Metsän kolumnissaan kompensaation käytöstä ja päätteli hiilineutraaliudella mainostettujen tuotteiden olevan nykyajan anekauppaa. Päätelmä perustuu virheellisiin lähtötietoihin, jotka on hyvä oikaista.

Hiilineutraaliuteen pyrittäessä yritysten ensisijainen keino on aina omien päästöjen vähentäminen. Investoinnit energiansäästöön maksavat ajan myötä itsensä takaisin ja alkavat tuottaa säästöjä, kun taas kompensaatio on kuluerä. Se, että yritykset lähtisivät maksamaan ”aneita” eivätkä pyrkisi vähentämään itselleen kalliin energian käyttöä, on liiketaloudellisestikin kestämätön toimintatapa. Päästöjen vähentäminen energiaa säästä­mällä ja siirtymällä vihreään energiaan on aina etusijalla, kun taas kompensaatio on viimeinen ja yleensä kallein vaihtoehto hiilineutraaliuteen pyrittäessä.

Hiilitaseen kannalta on sama, lisäämmekö hiilinieluja vai vähennämmekö päästöjä. Molemmat edistävät tasapainon saavuttamista. Päästöjen täydellinen poistaminen on harvoin mahdollista lyhyellä aikajänteellä, joten hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitaan panostuksia hiili­nieluja lisääviin hankkeisiin. Ratkaisuja päästövähennysten ja kompensaation välillä pitäisi tehdä entistä useammin käyttäen investointilaskelmia eli laitetaan euro sinne, missä sillä saadaan aikaiseksi eniten ilmaston hyväksi.

Luotettavia kompensaatiokohteita tarjoavien yritysten hankkeet luokittelee ulkopuolinen taho, joka arvioi niiden ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset. Varmistaakseen luvatun tuloksen kompensaatiota tarjoavat toimijat usein myös ylikompensoivat päästöt.

Maapallolta löytyy aavikoituneita alueita, joiden metsittäminen sekä edistää hiilitasa­painoa että parantaa alueen elinolosuhteita eli vähentää ilmastopakolaisuutta. Kasvi­valinnat perustuvat tutkimuksiin niiden menestymismahdollisuuksista ja kyvystä sitoa hiiltä. Hiilensidonnan mittausmenetelmiä kehittää muun muassa Helsingin yliopisto.

Suomi on jäänyt jälkeen kompensaatiomarkkinan kehityksessä lainsäädäntömme hitauden takia. Nyt on aika edistää asiaa ja lisätä toimin­nasta oikeaa tietoa eikä päinvastoin.

Tiina-Marjo Nousiainen

Yritysvastuun asiantuntija

Tekir