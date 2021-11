Huomenna 25. marraskuuta vietetään YK:n kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Maailman­laajuisesti on nähty, että pandemialla on ollut vaikutuksia lähisuhdeväki­vallan kärjistymiseen, myös Suomessa.

Pandemian myötä ihmiset sulkeutuivat koteihinsa. Koti voi olla lähisuhdeväkivallan uhreille vaarallisin paikka. Koronakevään aikana turva­kodeissa oli enemmän vapaita paikkoja kuin aiemmin, mutta samaan aikaan poliisi tiedotti kotihälytysten määrän lisääntyneen. Pandemia ja sen tuomat rajoitukset pahensivat näin ollen lähisuhdeväkivallan uhrien tilannetta entisestään.

Suomessa naiset joutuvat toiseksi eniten väkivallan uhreiksi koko unionissa. Tilastokeskuksen raportista selviää, että lähisuhdeväkivalta on sukupuolittunut ilmiö: 75,2 prosenttia aikuisista uhreista oli naisia. Uhrien kokonaismäärästä 21,3 prosenttia oli lapsia.

Suomessa joka toinen nainen kertoo kokeneensa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa elämänsä aikana. Miehet ja naiset kertovat kokeneensa saman verran väkivaltaa parisuhteissa, mutta naiset kärsivät useammin vakavasta väkivallasta ja väkivallan aiheuttamista vakavista vammoista. Vuosina 2010–2019 parisuhdeväkivallan uhrina kuoli vuosittain keskimäärin 14 naista. Jokainen kuolonuhri on liikaa.

Väkivalta ei ole hyväksyt­tävää missään muodossa. Meidän tulee rakentaa turvallisempi yhteiskunta kaikille. Tämä vaatii, että lähisuhdeväki­vallan uhrien välttämättömät palvelut taataan ja rakenteita vahvistetaan tulevissa hyvinvointialueissa.

Jotta yhteiskunta onnistuisi tehtävässään, tarvitsemme vahvan poliittisen tahtotilan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Ensimmäinen askel väkivallan pysäyttämisessä on hiljaisuuden murtaminen. Suomen kansallinen väkivalta­observatorio on kansalais­järjestöjen, tutkijoiden ja yksityishenkilöiden muodostama verkosto naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Valoa, ei väkivaltaa on verkoston vuosittain järjestämä kampanja.

Haluamme kiinnittää huomion lähisuhdeväkivallan uhreihin, jotka tarvitsevat paljon tukea selviytyäkseen pandemian pitkäaikaisista vaikutuksista.

Pia Sundell

Barnavårdsföreningen

Suomen kansallisen väkivalta­observatorion puheenjohtajajärjestö

Anne Nickström

Barnavårdsföreningen

Katariina Ainasoja

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry