Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi pohdiskelee Kuriirissa (18.11.2021), että pitäisikö Lappiin laatia tuulivoimaselvitys ja samalla sanoo, että tuulivoima pyyhkäistäisiin kokonaan maakuntakaavasta pois?

Lapin liiton lakisääteinen tehtävä on maakuntakaavan hyväksyminen, jolla ohjataan maankäyttöä Lapin alueella. Ranuan kunta on omassa lausunnossaan vuonna 2016 poistanut tuulivoimavaraukset alueeltaan.

Lapin liitto on kuitenkin jättänyt vahvistamatta kaavan ja vatuloinut sen hyväksyntää jo viisi vuotta. Nyt maakuntajohtaja ei tiedä mitä pitäisi tehdä, eikä edes halua toteuttaa kunnan tahtoa maakuntakaavassa.

Maakuntajohtaja peräänkuuluttaa myös tuulivoimaselvitystä. Ilmeisesti Lapin Liitolla on jäänyt huomaamatta, että jo kymmenen vuotta ovat erilaiset yhtiöt ja metsähallitus suunnitelleet jokaiseen niemen ja notkoon tuulivoimaloita ja selvitys olisi pitänyt tehdä jo aikapäiviä sitten ja sen mukaiset merkinnät kaavaan.

Olen ensisijaisesti huolissani Lapin erämaista joiden maisemat jättiläistuulimyllyt rikkovat. Samalla häviää Lapin suurin valtti aito luonnon ympäristö ja hiljaisuus. Myllyt rikkovat myös kylien asukkaiden ja mökkiläisten turvallisen ympäristön ja hajottavat ihmistenvälisiä suhteita pienyhteisöissä, rajoittavat poronhoitoa, metsästystä, marjastusta sekä ennen muuta heikentävät luontomatkailun mahdollisuuksia kehittyä.

Lappi on energian suhteen omavarainen ja täältä tuuli­sähkön siirtokustannukset tulevat kalliiksi Etelä-Suomeen, joka on myös kestävän kehityksen vastaista. Tuulivoima on hyvä tuottaa siellä, missä on pääkulutuskin ja suuret asutuskeskukset.

Tosiasia lienee myös se, että Ranuan ja Posion kunnan väkiluku ei lähde tuulimyllyillä kasvamaan ja kehitys uuteen nousuun.

Hemmo Koskiniemi

Ranua