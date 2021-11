Vetyä valmistetaan maakaasusta. Maakaasu on kuitenkin fossiilista metaania, ns. harmaata vetyä. Lähes kaikki kaupallisesti käytössä oleva vety on valmistettu reformoimalla maakaasua. Kun pyritään eroon hiilidioksidipäästöistä, ei tämän harmaan vedyn käyttö ole järkevää.

Vihreällä vedyllä tarkoitetaan uusiutuvalla energialla tuotettua vetyä. Valmistuksessa käytetään aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä.

Kemijoen vesivoimaloissa tuotettu sähkö kuljetetaan valmiita sähkölinjoja pitkin Kemiin, missä valmistetaan puhdasta vetyä elektrolyysereillä. Hyvin toimiakseen nämä laitteet tarvitsevat sähköä tasaisesti ja paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että jokiyhtiöiden on luovuttava voimalaitostensa katkokäytöstä.

Joen palattua näin luonnolliseen virtausrytmiin, säilyttävät vaelluskalat nousuviettinsä ja pyrkivät innokkaasti ylävirtaan. Vanhat poikastuotantoalueetkin voidaan ottaa käyttöön. Nämä ovat kuitenkin vain osaratkaisuja vaelluskalakysymyksessä. Tarvitaan vielä ohitusuomat eli putaat ja sopiva määrä pikkupoikasia jokiverkoston eri osiin, jotta luonnonkierto käynnistyisi.

Vesivoimayhtiöiden taloudellinen tulos kohenee huomattavasti, kun ylimääräinen vety viedään putkessa etelään ja Keski-Eurooppaan, eikä sähkönä Fingridin kantaverkkoa pitkin. Verkon kapasiteetti olisi kaksinkertaistettava ja se maksasi 500 miljoonaa. Tällä rahalla saa vetyputkea melko mittavan määrän.

Putkessa kulkee energiaa samalla kertaa enemmän ja halvemmalla sekä vähäisemmin ympäristövaurioin kuin sähköverkossa. Saksa on luopumassa ydinvoimasta, siksi Saksassa on huutava pula vihreästä vedystä. Keski-Euroopan markkina on valtava.

Jokiyhtiöiden olisi jo aika antaa periksi ja luovuttaa 20 prosenttia joen virtaamasta monikäyttöön.

Fotokatalyysin läpimurto vedyn tuotannossa muutaman kymmenen vuoden kuluessa saattaa johtaa siihen, että voimayhtiöt luovuttavat joen virtaamasta monikäyttöön 100 prosenttia.

Hannu Metso

hydrobiologi

Savukoski

