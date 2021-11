Edelleen tuodaan voimakkaasti esille, että Suomen metsiä pitää suojella lisää. Muun muassa televisiohaastattelussa vihreiden kansanedustaja toi esille, että Suomen metsistä pitää suojella 30 prosenttia. Tämä kannanotto oli jyrkempi mitä EU:n suunnasta esitetään. Samoja voimakkaita kannan­ottoja esittävät muutkin vihreiden kansanedustajat ja europarlamentaarikot.

Ei voi ymmärtää, että suojelemalla lisää metsiä saadaan aikaan paremmat hiilinielut ja huolehditaan paremmin metsien moni­muotoisuudesta. Suomen metsät on noin vuosi­sadan aikana saatu hyvään kuntoon ja niiden hiilinielut ja moni­muotoisuus on kunnossa, mutta tilanne huononee liian innokkaalla suojelulla.

Suomessa on riittävästi erilaisia suojelualueita, joilla pidetään kunnossa monimuotoisuus. Suojelualueet antavat hyvät mahdollisuudet ulkoiluun, luonnossa liikkumiseen, tähän mahdollisuuteen voidaan lisätä myös vapaa liikkuminen metsissä.

Luonnonsuojelu on tärkeä asia, mutta siitä on huolehdittava oikein. Pitää huolehtia hiilinielusta niin, että se on mahdollisimman suuri. Se ei toteudu luonnonsuojelualueita lisäämällä, vaan metsien hyvällä oikealla hoidolla ja käytöllä.

Toivon vihreiden perehtyvän metsien oikeaan hoitoon ja sen vaikutukseen hiilinieluun ja metsien monimuotoisuuteen.

Suomen hallituksella, kansanedustajilla ja euro­parlamentaarikoilla on tärkeä tehtävä suojella Suomen ”itsenäisyyttä” metsien hoidossa ja käytössä sekä tehdä mahdolliseksi metsä­teollisuuden toimia yhteis­kunnan hyväksi.

Mauno Isohanni

metsätalousinsinööri

Ylivieska