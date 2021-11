Aluevaaleissa kannattaa äänestää, koska vaaleissa valitut ehdokkaat päättävät minkälaisia palveluja sinä tulet saamaan sosiaali- ja terveyshuollosta, sekä pelastustoimelta – ja minkälaisilla kustannuksilla ne tuotetaan vuodesta 2023 lähtien.

Kyse on suurista rahoista, koska sosiaali- ja terveys­palvelujen osuus kuntien nettokuluista on noin 59 prosenttia ja pelastustoimen osuus on noin 1, 4 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnallisveroa voidaan alentaa noin 12,4 prosentti­yksikköä, jossa on huomioitu muun muassa valtionosuuksien siirrot. Valtionverotus kiristyy vastaavasti tuloveroasteikon ja vähennysten muutosten kautta.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu aluksi valtion rahoitukseen, sekä asiakas- ja käyttömaksuihin. Hyvin menestyvät maakunnat rahoittavat huonosti menestyvien maakuntien taloutta ja kansalaisten alueellinen tasa- arvo lisääntyy. Suurituloisten veronmaksajien taakka todennäköisesti vähän kasvaa, koska heidän suhteellinen osuus valtion verotuloissa on suurempi kuin kunnallis­verotuksessa.

Hyvinvointialueiden tavoite on tuottaa kansalaisille laadukkaita sotepalveluja koko maakunnan kattavan palveluverkoston välityksellä siten, että apua saa tarvittaessa ympäri maakuntaa. Suurin haaste on, että nämä palvelut tulee tuottaa rajallisten taloudellisten resurssien avulla, jotta kansalaisten kokonais­veroaste ei kasva.

Uudesta organisaatiosta tuleekin rakentaa mahdollisimman kevyt ja joustava. Palveluiden tuottajat kannattaa valita kustannustehokkuuden ja laadun perusteella. Hyvinvointialueen rahoitus saadaan riittämään vain hyvinvointialueen, sekä paikallisten yritysten, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden järkevällä yhteistyöllä. Yksi keskusorganisaatio ja maalais­järjen käyttö luovat tähän hyvät edellytykset.

Kehitystyössä päätavoitteena tulee olla palvelujen sujuvuus, nopea hoitoon pääsy ja perustason lähipalvelut, sekä palve­lujen laadun kehittäminen asiakkaan valinnan vapauden avulla. Lisäksi palo- ja pelastustoimen toiminta on turvattava koko maakunnan alueella myös sopimuspalokuntien osalta. Tärkeintä on ihminen, sinun asiaasi ei saa siirrellä luukulta toiselle.

Toivottavasti mahdollisimman moni äänestäjä ottaa kantaa terveyskeskusverkoston kattavuuteen, palvelujen kustannustehokkuuteen ja asiakkaiden valinnan vapauteen.

Antti Roine

Ulvila

