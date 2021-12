Kituvan metsätalouden, kunta­talouden ja valtion energia­talouden pelastajaksi julistettu tuulivoima on viime aikoina kohdannut vahvan vasta­puhurin. Vaikuttajahenkilöiden avautumiset tuulivoimamarkkinoinnin sudenkuopista ovat nostaneet aiheen julkisuuteen.

On jopa kuultu useiden tuulivoimahankkeiden kaatuneen. Sotalaitoksen vaikutusalueella tuulivoimahankkeet ovat kaatuneet järjestään. Mitenkä saataisiin useamman kunnan- ja kaupunginhallituksen selän takana junailtua ympäri Suomen mahdollisimman monta puolustusvoimien tutka-asemaa. Näin moni pitäjä säästyisi pitkältä riviltä tuulimyllyjä, jotka sinne ja lähi­ympäristöön on suunniteltu.

Vuosisadan suurin puhallus ja tulonsiirto yhteiskunnan kassasta yksityisille toimijoille. Tuulimyllyjen alle maita vuokranneille kysymyksessä saattaa olla pelkkä laina järkyt­tävällä korolla, joka selviää, kun tuulimylly on käyttöikänsä päässä. Yhtenä positiivisim­mista uutisista aiheessa on tämä asia selkokielellä kerrottu. Tuulimyllyn purku on viime kädessä maanomistajan vastuulla.

Olisi kiva nähdä rahan- kiilto silmissään maita vuokranneiden ilmeet, kun selviää, että tuulivoimatulot hupenevat tuulimyllyjen purkukustannuksiin. Tuskin kovin moni tuulivoimayhtiö on osallistumassa härpäkkeidensä hävittämiseen saatuaan hankkeensa maaliviivoille ja siitä rahat tililleen.

Väistämättä jossain vaiheessa joku viisas vaikuttajahenkilö puhaltaa pelin poikki. Siinä vaiheessa alkaa tippua laskuja heille, jotka meneillään olevan ihmisten ylikävelyn ja elinympäristön täystuhoamisen ovat päättäjinä allekirjoituk­sellaan siunanneet. Joku maksaa rahalla ja joku toinen maineella. Pääasia, että maksu peritään täysimäärin. Tällaista ihmisarvon alennusmyyntiä ei voi kiitoskaupalla käsien läpi päästää.

Ari H. Heinonen

maanomistaja

Haapavesi

