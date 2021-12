Muhoksen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Tuomikoski otti kantaa luonnonsuojelualueiden perustamiseen (MT 1.12.).

Tuomikoski vetosi, että jokainen seura tai henkilö, jota Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelualueet koskettaa, jättäisi hyvin perustellun lausunnon ja että asetuksen epäkohdat korjattaisiin.

Tämä on myös ympäristöministeriön toive. Tästä syystä lausuntoaikaa Pohjois-Pohjanmaan suojelualueiden perustamisesta jatketaan kahdella viikolla 23.12.2021 asti.

Vain paikallisia kuullen voidaan saada aikaan hyvä lopputulos, joka on samalla lain mukainen ja yhdenmukainen muilla suojelualueilla tehtyjen ratkaisujen kanssa.

Nyt uudistettava luonnonsuojelulaki on ollut voimassa pian 25 vuotta. Sen mukaan luonnonsuojelualueilla eläinten tappaminen on kiellettyä.

Poikkeus periaatteiseen ovat ne kunnat, kuten Pudasjärvi ja Vaala, joissa kuntalaisella on yleinen metsästysoikeus.

Valtioneuvoston asetuksella perustettavilla yli 100 hehtaarin kokoisilla valtion luonnonsuojelualueilla voidaan metsästys sallia.

Vuodesta 1996 lukien on perustettu 249 tällaista luonnonsuojelualuetta. Niistä 53 on kunnissa, joissa on kuntalaisen yleinen metsästysoikeus ja siten kaikki metsästys on sallittua.

Vain 43 alueella ei saa lainkaan metsästää suojelu- tai virkistystarpeiden vuoksi. Useimmilla on sallittu hirvenmetsästys, monella myös jäniksen ja rusakon metsästys tai linnustus, aina yksilöiden sallitut lajit.

Natura 2000 -verkostoon linnustoperusteella kuuluvilla alueilla linnustusta ei ole sallittu. Yksittäisesti on sallittu esimerkiksi valkohäntäpeuran tai villisian metsästys.

Alle 100 hehtaarin kokoisilla 407:llä valtion suojelualueella metsästystä ei lain nojalla ole voitu sallia, lukuun ottamatta kuntalaisen yleistä metsästysoikeutta.

Haittayksilöiden ja vieraslajien (minkki ja supikoira, valkohäntäpeura) poistaminen on kaikilla luonnonsuojelualueilla mahdollista.

Asetuksessa sallitaan vieraslajien poisto linnuston suojelualueilla pesinnän turvaamiseksi. Muutoin Metsähallitus myöntää hallintopäätöksillä luvan haittayksilöiden poistamiseen.

Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen tavoite luonnonsuojelualueiden valmistelussa on löytää tasapainoinen ratkaisu, jossa suojelutavoitteet voidaan toteuttaa kunnioittaen paikallisia näkemyksiä ja metsästystä yhtenä luonnon käytön muotona.

Lausuntopyynnöillä tavoitellaankin tietoa siitä, missä ja minkä lajien metsästys on tärkeää ja siitä, missä muiden suojelualueeseen kohdistuvien käyttötarpeiden vuoksi se ei olisi suotavaa.

Leila Suvantola

lainsäädäntöneuvos

ympäristöministeriö

