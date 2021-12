Kaikki tuntevat Reilun kaupan kahvin ja banaanin. Toivon ja vaadin rinnalle kotimaisia elintarvikkeita! Reilu kauppa on markkinointiluokitus, joka myönnetään niille tuotteille, joissa tuottajille on maksettu oikeudenmukaisesti panoksestaan.

Pidetään huolta myös kotimaisista viljelijöistä ja työntekijöistä. Jos Fairtrade-merkki ei taivu tavoitteeseen, tehtäköön uusi. K-ryhmän ”tuottajalle kiitos” on hyvä alku.

Reilu kauppa on sertifiointijärjestelmä. Reilun kaupan merkkiä saavat käyttää vastuulliset maataloustuottajat, joiden tiloilla työolot ovat inhimilliset, työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan ja palkat ovat lakien mukaisia. Lapsityövoiman ja pakkotyön hyväksikäyttö on kielletty ja ympäristön suhteen on toimittava vastuullisesti.

Ostajien taas on maksettava Reilun kaupan tuotteista viljelijöille takuuhintaa ja Reilun kaupan lisää. Näin viljelijät voivat suunnitella tulevaisuutta ja parantaa elämänsä laatua. Kriteerien noudattamista valvotaan riippumattomasti. Reilu kauppa kampanjoi ja viestii vastuullisesta kulutuksesta sekä yritysten ihmisoikeusvastuusta eri maissa paikallisesti sekä kansainvälisesti.

Reilua kauppaa tarvitaan erityisesti kehittyvissä maissa mutta myös Suomen kaltaisessa maassa, jossa tuottajan asema on surkea.

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk.)

maa- ja metsätalous- valiokunnan pj.