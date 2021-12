Valion kehityspäällikkö Aleksei Astaptsev toteaa Maaseudun Tulevaisuudessa (MT 8.12.), että elintarvikkeiden ilmastovaikutuksen esittäminen hiilidioksidipäästöinä tuotekiloa kohden, samaan tapaan kuin hinta per kilogramma ja ravintoarvot jo merkitään, on harhaanvievää. Olemme asiasta eri mieltä.

Kuluttajia hämmentää kulutuspäätöksiä tehdessä enemmän, jos tuotteiden aiheuttamat päästöt esitetään eri tavoin sen mukaan, mikä kullekin yritykselle parhaiten sattuu sopimaan. Hämmentävää on esimerkiksi, jos ilmastovaikutus esitetään vaikkapa proteiinigrammaa kohden, jotta proteiinirikkaat tuotteet näyttäisivät paremmalta vähemmän proteiinipitoisiin kasvipohjaisiin tuotteisiin verrattuna.

Kuten Astaptsev korostaa, ruokavaliota tulisi tarkastella kokonaisuutena. Proteiinikin on vain yksi niistä monista ravintoaineista, joita tarvitsemme, eikä sen nostaminen vertailun pohjaksi ole käytännöllistä eikä selkeytä asiaa.

Voidakseen tehdä kestäviä valintoja kuluttajat tarvitsevat ostospäätöstensä tueksi tietoa, joiden avulla he voivat helposti vertailla eri tuoteryhmiä, kuten kaurajuomaa ja lehmänmaitoa – ja myös saman tuoteryhmän tuotteita, kuten vaikkapa suomalaista ja brasilialaista lihaa. Näin heillä on paremmat valmiudet valita sellaisia tuotteita ja tuotemerkkejä, joilla on muita pienempi ilmastovaikutus.

Tuotteen ilmastovaikutuksen kertominen kuluttajille CO2e-päästöinä tuotekiloa kohden on vakiintumassa yleiseksi käytännöksi jo pakollisten merkintöjen, kuten ravintosisällön ja hinnan ohella.

Elinkaarianalyysien tekemiseksi on jo olemassa hyviä menetelmiä. Oatly ja Valio ovat kumpikin mukana Luken johtamassa LCA-Foodprint-hankkeessa, jossa tutkijat ja elintarvikealan muut toimijat kehittävät yhdessä Suomen olosuhteisiin soveltuvaa mallia tuotteiden ympäristövaikutuksen laskemiseen ja kertomiseen. Hanke on erinomainen esimerkki, miten ala tekee yhdessä töitä läpinäkyvyyden edistämiseksi.

Sen sijaan, että yritetään löytää argumentteja sille, ettei tuotteiden todellista ilmastovaikutusta kerrota kuluttajille, tulisi elintarviketeollisuuden yhdessä edistää läpinäkyvyyttä ja keskittyä tuotteidensa ilmastovaikutuksen todelliseen vähentämiseen. Uskon, että kuluttajat arvostavat sitä.

Liisa Kolehmainen

kestävyysasiantuntija

Oatly Suomi