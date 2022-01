Sadat tuhannet suomalaiset sairastavat osteoporoosia, josta seuraa vuosittain jopa 40 000 murtumaa, suuri määrä kipua ja kärsimystä, toimintakyvyn heikkenemistä sekä tuhansia ennenaikaisia kuolemia. Yhteiskunnalle pelkästään murtumien akuuttihoito maksaa 200 miljoonaa euroa vuodessa. Sen lisäksi tulevat monenlaiset kustannukset hoidon ja hoivan kasvusta.

Suomessa on osteoporoosiin kansallinen hoitosuositus, jonka avulla on mahdollista vähentää murtumien riskiä merkittävästi. Lähtökohtana on osteoporoosimurtumien tunnistaminen. Lisäksi suosituksen mukaan osteoporoosia sairastavan pitäisi saada riittävästi D-vitamiinia, kalsiumia ja proteiinia sekä liikkua, estää kaatumistapaturmat ja lopettaa tupakointi. Tarvittaessa määrätään luulääkehoito.

Potilaalle tämä tarkoittaa elintapojen muutosta. Tupakoinnin lopettamisen lisäksi potilaan pitäisi osata selvittää tarvittavien ravintoaineiden saanti ruokavaliostaan ja tehdä siihen muutoksia, liikkua oikein ja osata estää kaatumistapaturmia. Myös luulääkehoidossa on omat vaatimuksensa.

Osaamisen lisäksi hänen pitäisi jaksaa hoitaa itseään loppuelämänsä ajan. Tämä edellyttäisi hoidon seurantaa, jolloin potilas voi nähdä, onko hänen omista toimistaan hyötyä.

Vuonna 2021 tehdyn potilaskyselyn mukaan vain 63 prosentille osteoporoosidiagnoosin saaneista kerrottiin, mitä osteoporoosi tarkoittaa ja vain 37 prosenttia sai ohjausta itsensä hoitamiseen.

Ikävä kyllä vain pienellä osalla nykyisistä sairaanhoitopiireistä on alueellinen hoitoketju osteoporoosin hoitoon. Väestön ikääntyessä osteoporoosi ja sen aiheuttamat murtumat ovat aiempaa suurempi haaste. Hyvinvointialueille on tärkeää rakentaa osteoporoosin hoitosuosituksen mukainen hoidon kokonaisuus.

Panostamalla alueellisen osteoporoosin hoitopolun rakentamiseen ja ottamalla yhteistyöhön mukaan alueen luustoyhdistys voidaan saada muutos aikaan. Osteoporoosin hyvä hoito kannattaa. Sen avulla voidaan vähentää murtumia ja säästää potilaiden ja omaisten sekä yhteiskunnan voimavaroja.

Tiina Huusko

puheenjohtaja

Ansa Holm

toiminnanjohtaja

Suomen Luustoliitto ry