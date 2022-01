Rakennetaan hyvinvointialueista erityisen hyviä maakuntien lapsille ja vanhuksille. Silloin alueet toimivat meidän kaikkien eduksi ja hyväksi. On kaikkien etu eikä keneltäkään pois tehdä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista lapsi- ja vanhusmyönteiset. Näin luodaan luottamuksen ilmapiiri kaikille ikäpolville. Samalla vahvistetaan suomalaisten keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja vähennetään eriarvoisuutta.

Vanhempien on tiedettävä, että heidän lapsensa saavat neuvolasta lähtien aina tarvitsemansa hoidon ja tuen. Perheellisten ihmisten kuormitus ja stressi voivat vähentyä sitäkin kautta, että heidän ikääntyvät vanhempansa saavat hyvää yksilöllistä palvelua, apua ja tukea kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Luottamus rauhoittaa.

Ikäihmiset eivät aina pysty tekemään ajanvarausta lääkä­rille tai rokotukseen ilman it-tukea omilta läheisiltä. Uusien aluevaltuustojen olisi ryhdikästä linjata heti hyvinvointialueiden käynnistyessä, että ratkaisut ajanvaraamisesta lähtien toteutetaan vanhemmille ihmisille diginä vain silloin, kun he itse haluavat ja osaavat käyttää digitaalisia palveluja.

Hyvää tahtoa tarvitaan. Meiltä kaikilta löytyy lapsille ja vanhuksille hyvää tahtoa. Tahto muuttuu käytännöksi toimeenpanon kautta.

Päätökset sisältävät usein yllättäviäkin vaikutuksia eri väestöryhmiin. Esimerkiksi lapsenoikeusperusteisuuden ymmärrys auttaa muistuttamaan lainsäädännöllisistä velvoitteista, kysymään oikeita kysymyksiä oikeassa kohtaa sekä vaatimaan myös seurantaa perheiden hyvinvoinnin kehityksestä.

Tosiasia on, että lapset eivät pysty lainkaan vaikuttamaan asuinpaikkaansa. Asia sivuutetaan kevyesti niiden toimesta, jotka eivät kannata lähipalveluihin satsaamista.

Lapsen oikeuksien näkö­kulmasta hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvollisuus korostaa lähipalveluina tuotettavaa sosiaalihuoltoa ja terveyspalveluja lapsille, nuorille ja perheille. Parasta tässä on, että se on meidän kaikkien etu.

Kristiina Ruuskanen

Hämeenlinna