Julkisessa keskustelussa kysellään, miten rahoitus riittää hyvinvointialueella.

Koko hyvinvointialueella on yksi työnantaja. On pidettävä huolta siitä, että yhteistyö eri toimijoiden välillä tiivistyy (perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut, erikoissairaanhoito ja pelastustoimi). Näin asiakkaiden palvelupolut selkeytyvät eikä asiakkaita siirrellä palvelusta toiseen.

Hallinnon rakenteita on kevennettävä siirryttäessä yli 20 organisaatiosta yhdelle hyvinvointialueelle. Muutokset koskevat erityisesti esimiestehtäviä. Myös päätöksentekorakenne on saatava joustavaksi ja virkamiestyön määrän tulee keventyä.

Yhteinen tietojärjestelmä on välttämätön koko hyvinvointialueelle. Tällä hetkellä tilanne on, että asiakas- ja potilastietojärjestelmiä on useita, eivätkä ne keskustele keskenään eikä tieto kulje.

Jo nyt entistä useampi asukas haluaa hoitaa asioitaan digitaalisesti. Omahoito-palvelu kehittyy huimaa vauhtia.

Kaikki eivät kuitenkaan halua tai pysty asioimaan verkossa. Suomessa arvioidaan olevan jo noin miljoona digisyrjäytynyttä kansalaista. He tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa ja palveluja kasvokkain. Digitaalisten palveluiden käyttö kuitenkin mahdollistaa tulevaisuudessa hoitotakuun toteutumista seitsemässä vuorokaudessa.

Lähipalvelujen vahvistaminen helpottaa pääsyä ajoissa hoitoon. Oikeat palvelut löytyvät yhdellä yhteydenotolla. Koska palvelut saa läheltä kotia, ne myös voi saada ripeästi ja ajoissa. Erityispalveluihin pääsy virka-aikana voi monelle perheelle olla jopa mahdotonta.

Kuntien, yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitettävä edelleen. Keski-Suomessa tästä on jo hyviä kokemuksia. Mitä enemmän hyvinvointityötä kunnassa tuetaan, sitä myöhemmin kuntalaiset tarvitsevat sote-palveluita. Sote-asema ja sen henkilöstö – joka kunnassa – edesauttaa yhteistyön toteuttamista ja toimii asiantuntijana hyvinvointialueen yhdyspinnalla.

Palveluiden tuottaminen yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa lisää vaihtoehtoja, tervettä kilpailua ja kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia.

Aila Paloniemi

Jyväskylä

Riitta Pylvänen

Jyväskylä