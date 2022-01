Koska on oikea aika hakea Nato-jäsenyyttä?

Yhteiskunnalliset keskustelijat pohtivat Nato-jäsenyyttä. Onko nyt oikea aika Suomen liittyä puolustusliiton jäseneksi? Mitä muita vaihtoehtoja on? Edelliset liittymiskeskustelut on saatu loppumaan sillä, kun on todettu, että nyt ei ole oikea aika liittyä.

Suomen edustuksellisessa demokratiassa vastuu kuuluu vaaleilla valituille kansanedustajille ja presidentille. Kolmantena tahona, jolle ratkaisujen esittäminen kuuluu, on eduskunnan nimittämä valtioneuvosto.

Hakemus voidaan jättää vain silloin, kun Suomessa presidentti, valtioneuvosto ja kaikkien suurten puolueiden (Kokoomuksen, Sdp:n ja Perussuomalaisten) johto kannattavat hakemusta. Toki olisi tärkeää, että pienetkin puolueet olisivat mukana. Jos Suomen kaikkien eduskuntapuolueiden johtajat seisoisivat rintamassa ryhdikkäästi yksimielisinä, kansa huokaisisi syvään ja kiittäisi.

Oikea aika on siis silloin, kun poliittinen rintama syntyy!

Voiko rintama syntyä tänä vuonna 2022? Venäjän presidentti Putin on asettanut itselleen tavoitteen. Hän haluaa palauttaa Venäjän suurvalta-aseman, jota arvostetaan venäläisten keskuudessa ja jota pelätään kansainvälisesti. Hänen keinovalikoimiinsa kuuluu ensisijaisesti sotilaallinen uhka, tiedustelu, kyber- ja hybridivaikuttaminen. Diplomaattiset keinot eivät ole arsenaalin kärjessä.

Putinin etupiiripolitiikka on sisäpolitiikkaa. Hänen luomassaan viholliskuvassa Venäjälle ollaan hyökkäämässä ja hän puolustaa kansalaisiaan hyökkäysuhalta. Venäjä tarvitsee ympärilleen puskurialueen, jota se hallitsee. Me tiedämme, ettei Venäjälle ole mikään taho hyökkäämässä. Miksi olisi? Se on taktinen viholliskuva, kurjistuvalle Venäjän kansalle Putin tarjoaa voittoja.

Putin ei juurikaan peräänny, vaan toimii suoraviivaisesti ja sitä rohkeammin, mitä hajanaisempi esimerkiksi EU-rintama hänellä on vastassa. Uskon suomalaisten poliitikkojen havahtuvan tähän tilanteeseen. Odottamalla puheissa toistettu oma suvereeni liikkumatila todennäköisesti vain pienenee.

On viisaan harkinnan paikka!

Jukka Tuori

Huittinen