Nopea pääsy lääkäriin on tärkeä tavoite, mutta oliko uusi hallintoporras uusine kustannuksineen ainoa vaihtoehto?

Uudistuksen tarvetta perus­teltiin sillä, että lääkäriin ei pääse ajoissa ja kustannukset kasvavat rajusti. Mitä yksittäisiä syitä löytyy lääkärivajeeseen ja kustannusten kasvuun?

Virheellinen työnjako syö resursseja. Iso osa lääkäreiden ajasta kuluu toimimattomien tietojärjestelmien parissa ja byrokratiassa sekä kirjaami­sessa. Yksi keino olisi avustavan henkilökunnan, esimerkiksi sihteerien, lisääminen. Reseptien uusiminen ja flunssa­sairaslomien myöntäminen voidaan delegoida hoitajille ja suoravastaanotot fysioterapeuteille – tätä jo toteutetaankin jossakin.

Lääkäreitä on liian vähän. Vai ovatko he sijoittuneet vääriin paikkoihin? Useissa kunnissa täyttämättömien terveyskeskusvirkojen vuoksi kunnat ovat pakotettuja palkkaamaan kalliita keikkalääkäreitä tuplapalkalla.

Kolmas ongelma on vaihtuvat lääkärit, jotka kirjoittavat paljon lähetteitä. Tällainen ylihoito luonnollisesti nostaa kustannuksia. Kuka on vastuussa hoidosta, jos lääkärit vaihtuvat tiuhaan? Terveyskustannuksista 80 prosenttia kertyy paljon palveluja tarvitsevista. Erityisesti heille pysyvä hoitosuhde on äärimmäisen tärkeää.

Joskus yksityisen sektorin komplikaatiot kaatuvat julkisen puolen hoidettaviksi. Nämä ovat osaltaan heikentäneet kuntien taloutta ja rapauttaneet perusterveydenhuollon tasoa. Yhteistyötä ja pelisääntöjen täsmentämistä siis tarvitaan.

Sairaanhoitopiiri hoitaa asiakkaan ja lähettää laskun kuntaan (toistaiseksi vielä). Ja kunta maksaa, eihän sillä ei ole vaihtoehtoa. Erikoissairaanhoidon kustannukset kunnille ovatkin olleet kasvussa. Joten kunnat ovat joutuneet sopeuttamaan toimintansa väheneviin resursseihin ja leikkaamaan ehkäisevästä toiminnasta. Nyt uudistuksessa perus- ja erikoissairaanhoito integroidaan ja vahvistetaan perustason palveluja, joten tämä ongelma helpottunee.

Parempi soppa ei synny vanhalla reseptillä, vaikka kattila vaihdettaisiin. Myös sisältöä on kehitettävä ja siihen tarvitaan ammattilaisia ja kokemusta päätöksenteosta.

Riitta Kuismanen

Pirkkala