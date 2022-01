Palo- ja pelastusalaa ja sosiaali- ja terveysalaa ei saa asettaa vastakkain, koska kummankin alan rahoitus pystytään varmistamaan valtion menojen priorisoinnilla. Kun Hiilineutraali Suomi -tavoitetta siirretään 15 vuotta eteenpäin samaan kuin EU:lla, eli vuoteen 2050, valtion budjettivarauksista voidaan ohjata useita satoja miljoonia euroja viherhumpan sijasta palo- ja pelastusalalle sekä sosiaali- ja terveysalalle.

Pelastustoimi on pidettävä rahoituksen ja pelastustoimen palveluiden järjestämisen osalta itsenäisenä hyvinvointialueilla.

Aluevaltuuston on huolehdittava, että pelastustoimi ja sen henkilöstö jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamis­urakassa sivurooliin.

Aluevaltuustojen on turvattava vapaapalokuntien toiminnan jatkuvuus ja tätä kautta viiveetön ensilähtö koko maassa.

Vapaapalokuntatoiminnalla on keskeinen osa alueellisen palo- ja pelastustoimen täydentäjänä erityisesti haja-asutus­alueilla. Suomessa on noin 700 sopimuspalokunnassa noin 15 000 koulutettua palokuntalaista jatkuvassa valmiudessa.

Suomessa on maailman huippuosaamista palo- ja pelastuskalustotuotannossa. Pelastuskalustossakin on suosittava suomalaista. Palo- ja pelastuskaluston hankinnoissa paras asiantuntemus on henkilökunnalla. Annetaan heidän päättää, mistä ja minkälaista kalustoa kannattaa hankkia.

Suomalaisiin oloihin valmistettu kalusto varmistaa, että ambulanssi ja palokunta tulevat perille kelillä kuin kelillä.

Toni Kallio

Lempäälä