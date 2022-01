Olen jälleen saanut taas lukea Maaseudun Tulevaisuutta. On kuin koko Suomen maaseutu peltoineen, metsineen, navetoineen, hevosineen, nautoineen ja ihmisineen olisi avautunut silmieni edessä.

Ero muiden päälehtien uuti­soinnin välillä on kuin yöllä ja päivällä. Siinä missä muut lehdet syöttävät lukijoilleen sivutolkulla koronauutisia, MT:stä saa hakemalla hakea sanaa korona. Sitä ei yksin­kertaisesti löydä.

On pakko epäillä, että kysymys ei ole sattumasta vaan tietoisesta toimituksen linjauksesta.

On puuduttavaa päivittäin selailla lehteä, jossa kerrotaan aukeaman kokoisissa jutuissa yksityiskohtaisesti Suomen ja muun maailman koronatilanteesta. Uutisointi on jatkunut päivästä toiseen jo kahden vuoden ajan.

Kaikki tämä on varmaankin tehty hyvässä tarkoituksessa. Mutta mitä on tapahtunut? Onko tieto mennyt perille ja tehonnut? Eipä näytä siltä. Tasavallan hallitus on taas paniikin vallassa tartunta­käyrien noustessa kohisten ylös ties monettako kertaa.

Kannattaisi panna uutisvaimennin koronan päälle ja keskittyä jakamaan tietoa elämää ylläpitävistä aiheista, kuten Maaseudun Tulevaisuus tekee. Voisivat ihmisetkin rauhoittua, kun saisivat lukea tavallisista arkielämän asioista.

Raimo Sopo

Jyväskylä