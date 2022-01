Uudet aluevaltuustot aloittavat ahkeroimisen maaliskuun alussa. Useimmilla valtuutetuilla on kokemusta omien kuntien ja kaupunkien valtuustoissa. Nyt heillä alkaa uusi aikakausi, jolloin pitää unohtaa oman kulmakunnan asiat ja alkaa katsella koko maakuntaansa kokonaisuutena.

Olen varma, että sellainen hyvinvointivaltuutettu tulee saamaan suuren arvostuksen, joka katsoo aluetta kokonaisuutena eikä ainoastaan ”oman kotinurkan” kautta. Nurkkakuntavaltuutetun yhteistyön mahdollisuudet eivät anna hyviä edellytyksiä valtuustotyölle.

Hyvinvointialueen valtuutetun tulee myös ymmärtää, ettei hän ole jonkun ammattikunnan edunvalvojaksi valittu, vaan koko alueen väestön. Ammattikunnan edunvalvonta tehdään aivan muissa pöydissä.

Hyvinvointialueet vaativat melko lailla uudenlaista ajattelua ja ideointia. Meillä Suomessa ei ole ollut ennen käytössä tällaista väliportaan demokraattista hallintoa, kuten muualla läntisen Euroopan maissa.

Mielenkiintoista on, miten kuntien ja kaupunkien merkitys tulee muuttumaan. Kuntien rajat tulevat hämärtymään ja osittain varmaankin häipymään. Tämä tapahtuu sosiaali- ja terveystoimen kohdalla, palo- ja pelastustoimi on jo alueella.

Mielenkiintoista on myös, mitä muutoksia tulevaisuus tuo kunnan toimialaan ja tapahtuuko niiden järkeviä yhdistymisiä. Monessa Euroopan maassa kunnalla ei ole lainkaan palvelutehtäviä.

Toivotan kaikille hyvinvointivaltuutetuille onnea ja menestystä tulevaisuuden hallintoon. Muistakaa, että Suomi on maapinta-altaan suuri. Meitä on vähän, mutta rahaa on kohtuullisesti ja kaikkien kuuluu saada samantasoiset palvelut.

Pertti Pokki

Laitila