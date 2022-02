Yleisradion aamuhartauksia on vähennetty siten, että lähetyksiä on enää yksi kahden sijaan. Perusteluna vähennykselle on Ylen mukaan, että ajankohtaisohjelmille täytyy saada lisäesitysaikaa radiossa aamuisin.

Voiko olla mahdollista että muutaman minuutin aamuhartaus vie liikaa lähetysaikaa, elämmehän maassa jossa aamun avaus on monelle suomalaiselle erittäin tärkeä. Ajankohtaisohjelmia tulee muutenkin aamusta iltaan tuutin täydeltä joka kanavalta.

Aamun kymmenminuuttinen on todella antoisa hetki, kun saa siunata itsensä ja jättäytyä kaikkivaltiaan huomaan.

Hartaushetkiä tiedotusvälineissä pitäisi päinvastoin lisätä, kuinka tällaiseen tilanteeseen on jouduttu, että niitä ollaan vähentämässä?

Koko maailma on kriisien partaalla, koronapandemia, sodan uhat ja ilmaston ongelmat vain lisäävät painetta. Nyt tarvitaan hartaasti rukoilijoita, ja niitä saamme vain Jumalan sanan kuulolla.

Antti Esala

Honkajoki