Vaalien alla puhuttiin taas paljon terveyspalveluiden lähipalveluista. Toivottavasti lupaukset toteutuvat.

Hyvin vähän on puhuttu vanhusväestön (yli 75-vuotiai­den) pankin lähipalveluista. Koko ajan siirretään palveluja nettiin. Näitä ovat muun muassa pankkipalvelut, laskujen maksut, lainanotot, veroilmoi­tusten täyttö, koronapassi, omakannan palvelut, passin uusiminen ja erilaisten palvelujen tilaaminen.

Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan sijoittamalla kirjastoon läppäri, jota voit käyttää, jos osaat. Monet kansanopistot järjestävät tietokonekursseja ja monet eläkeläisjärjestöt järjes­tävät vapaaehtoisten voimin opastusta niille ikäihmisille, joilla on kone mutta eivät osaa sitä käyttää. Tämä on tietysti ongelma, jota aika hoitaa.

Uskon, että kaikki alle 65 - vuotiaat osaavat uusia palveluja käyttää. Meidän pitää vielä yli kymmenen vuotta tarjota osalle ikääntyvää väestöä myös lähipalvelua muun muassa pankkipalveluissa.

Kun pankkikonttori lopetetaan tai sieltä lopetetaan käteis­palvelu, sitä pitäisi jonkin aikaa tarjota kerran viikossa. Toinen mahdollisuus on rakentaa pankkiauto, yhteinen kahden pankkiketjun kanssa. Se kiertäisi alueilla, joista pankit on suljettu, aikataulun mukaan kuten ennen myymäläautot. Pankkiautossa voisi olla myös postin palveluja. Pankkiautoa voisi hyödyntää myös isoissa tapahtumissa.

Kolmas mahdollisuus on tuoda pankkipalvelut isojen kauppojen yhteyteen, kuten S-ryhmä on tehnyt. Joka paikka­kunnalla, jossa on Prisma, ainakin yhdestä löytyy myös henkilökohtaiset pankkipalvelut.

Lisäksi kaupan kassoilla voi tietenkin maksaa kortilla, mutta samalla voi myös tallettaa ja nostaa rahaa kortilla. Kaupalla on pitkät aukioloajat ja asiointi on turvallisempaa kuin ulkona pankkiautomaateilla.

Pekka Rusila

Lahti