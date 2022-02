Missä on huoltovarmuuden Joosef

Olen ottanut yhteyttä maa- ja metsätalous­ministeriin ja huolto- ­varmuuskeskukseen ja ilmaissut tavallisen kansalaisen huolen elintarvikkeiden riittävyyden suhteen.

Enää ei tarvitse maalailla kauhuskenaarioita, me elämme niissä. Ottaen huomioon kansainvälisen turvallisuuden tilan ja maailman ilmasto­haasteet, osaamatonkin ymmärtää, että on kovin pienestä kiinni, että kansalaisilla riittää jokapäiväinen leipä. Tuonti ei auta, jos sato on syystä tai toisesta tuhoutunut tai sitä ei ole riittävästi omaksikaan tarpeeksi.

Kesko on nyt ilmoittanut elämänsä suurimmasta taloudellisesta tuloksesta. Mietin, milloin moinen ilmoitus muuttuu ilosta häpeäksi, kun samalla tiedän, millaisten haasteiden kanssa alkutuottajat kamppai­levat. Meillä ei ole ruokaa, elleivät tilat tule työllään toimeen. Kannatan lämpimästi suomalaisen reilun kaupan ruuan kehittämishankkeita!

Mistä löytyy Suomen huolto­varmuuden viisas Joosef, joka osaa ja ymmärtää, vielä kun aikaa on, laittaa maamme ruokatalouden kuntoon. Ei kerta kaikkiaan käy, että helmikuussa uutisoidaan kotimaisen perunankin loppuvan kesken kaiken. Pahoin pelkään, että vielä voimme kokea myös puutteen ja nälän aikaa.

Sote synnytti maahamme hyvinvointialueet. Voisivatko ne ryhtyä kantamaan lyhyen tähtäimen huoltovarmuushuolta kansallisen huolto­varmuuden tueksi ja lisäksi.

Yhteiskuntavastuuta tarvitaan nyt jokaiselta. Ja viisautta ja myötäelämistä. Miten on mahdollista, että Suomen talvessa katkaistaan 80-vuotiaalta sähköt, kun pitäisi tehdä huoli-ilmoitus.

Tuija Suistomaa

kotitalousopettaja

Joroinen