Metsää omistavat yksityiset henkilöt maksavat veroa metsänmyyntituloistaan noin kolmasosan, mutta metsää omistavat rahastot vain viides­osan. Maaseudun pientilat ovat nyt häviämässä. Väestö ja metsänomistajat ovat siirtymässä kaupunkeihin vieden mennessään myös metsän myynnin verotulot metsien sijaintikunnista kaupunkeihin. Puunsaanti metsäteollisuu­delle saattaa heiketä.

Voisiko metsä, sen kasvatus ja hoito Suomessa vastata muutokseen ja nykyajan henkeen eli taloudellisuuden lisäksi ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja väestön hyvinvoinnin varmistamiseen? Kyllä, kun vain toteutetaan seuraavat muutostoimet.

Raakapuun hinta, joka on jäänyt jälkeen palkkakehityksestä, on korjattava ja siten saatettava metsänomistus ja hoito kannattavaksi omistajilleen. Samalla henkilömetsänomistajan verotus puunmyynnistä on laskettava samalle tasolle kuin rahastometsänomistajain verotus, sekä ohjattava verotulot metsän sijaintikuntaan.

Metsänomistajalle on alettava maksaa korvaus metsän synnyttämästä hiilinielusta.

On laadittava selkeät, tutkittuun tietoon perustuvat ohjeet, miten metsän kasvatuksella ja hoidolla parannetaan luonnon monimuotoisuutta.

On myös laadittava selkeät ja kannustavat ohjeet, miten metsän kasvatuksella ja hoidolla parannetaan väestön ulkoilu- ja kuntoilumahdollisuuksia metsissä ja siten väestön hyvinvointia.

Kun nämä muutostoimet toteutetaan, palautetaan kiinnostus metsänomistukseen ja -hoitoon ja siten metsäteollisuutemme toimintamahdollisuudet, torjutaan ilmastonmuutosta, edistetään luonnon monimuotoisuutta ja väestön hyvinvointia Suomessa. Aletaan palauttaa maaseudun elinvoimaisuutta.

Muutosten jälkeen metsästä, sen hoidosta ja hyväksikäytöstä tulisi muodostaa uusi suomalainen vientituote.

Jussi Sauna-aho

Soini/Vantaa