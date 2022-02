Luonto on jatkuvassa muutoksessa

Luontokato on uusi termi mielipidemuokkauksen ideologiassa. Mediat käyttävät näitä tietoisesti valittuja iskusanoja todella innokkaasti ja löysin perustein. Media saadaan näihin vihreisiin talkoisiin mukaan liian helposti.

Kansa ei tykkää vihreiden propagandapolitiikasta. Suomalaiset sanoivat 1970-luvun lopulla ”ei” vihreiden edeltäjien, taistolaisten kommunistien, häikäilemättömälle propagandasodalle.

Nyt suomalaiset kokevat samoin, kun vihreät pyrkivät romuttamaan keskustan ja vasemmiston tuella iskusanojen voimalla yhteiskuntamme rungon ruuantuotannon, metsä­talouden, energiatuotannon ja liikenteen. Totuuden nimissä myös kokoomuksessa on harhaoppisia, jotka hakevat vihreiden tavoin syyllisiä maaseudulta.

Jos Suomi ja suomalaiset olisivat aiheuttaneet toimillaan ilmaston lämpenemisen, kannattaisin tehokkaita ilmastotoimia. Me emme ole todellakaan syntipukki saastuttamiseen, vaan olemme maapallon lähes ainoa mallimaa. Täällä on maapinta- ala vihreän kasvun peitossa. Valtavat vesis­tömme ovat varsin puhtaita. Olemme laajasti omavaraisia. Suomalaiset ovat oikeudenmukaista kansaa, me emme halua, että meitä syyllistetään valheilla ja puolitotuuksilla.

Luontokato on tosiasia esimerkiksi Pohjois-Afrikassa ja Välimeren alueella. Ihmiset hävittivät sieltä metsät jo ennen ajanlaskumme alkua. Metsien puut hakattiin laivojen rakennusaineiksi ja metsien uudistaminen jätettiin tekemättä. Suomessa luontokadon sijasta pitäisi puhua luonnon jatkuvasta muuttumisesta.

Olen seurannut isäni opeilla 65 vuotta metsien, peltojen ja vesistöjen elollisia asukkaita. Nisäkkäät, linnut, kalat ja kasvit ovat olleet päivittäin tarkkailuni kohteena. Yhtään tuntemaani lajia ei ole hävinnyt. Osa on toki vähentynyt kuten metsien kanalinnut. Toiset lajit ovat lisääntyneet, sitten vähentyneistä osa on alkanut uudestaan vahvistaa kantojaan, esimerkiksi ruisrääkkä, kottarainen ja majava.

Kaupungit ovat idealistien ihannealueita, vaikka Hesarissa 31.1.2022 kerrottiinkin kaupunkien luultua suuremmista päästöistä (2,5-kertaisia oletettuun). Kaupungeissa ei tapahdu luontokatoa, koska niissä ei ole luontoa. Luonto on jatkuvassa muutoksessa, on ollut aina!

Jukka Tuori

agronomi, MMM

Huittinen