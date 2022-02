Harva haluaa ajaa autoa, jossa ei ole vakuutusta. Natoa voi verrata vakuutukseen. Kukaan ei halua, että sattuu vahinkoja, joita ei voi korvata. Vakuutus otetaan tuntemattoman varalta. Sen vuoksi, jos pahin sattuu, kaikki ei ole menetetty.

Suomelle tärkein asia on itsenäisyys, jonka menettäminen on pahin asia, mitä kansa­kuntana voimme kohdata. Suomi voi ottaa vakuutuksen itsenäisyyden turvaamiseksi ja se vakuutus on sama, jonka lähes jokainen läntisen elämäntavan omaava valtio on ottanut. Vakuutuksen nimi on Nato.

Heikki Kärkkinen

Kajaani