Pitäisi olla vierihoitoa, pitäisi kieltää parsinavetat, pitäisi olla paljon laidunta ja jaloittelutarhaa ja sitä ja tätä. Ruuan pitäisi kuitenkin olla halpaa. Suomalaisille tuottajille esitetään vaatimusta vaatimuksen perään, mutta kukaan ei ole valmis maksamaan siitä lopputuotteesta silti yhtään enempää.

Sanotaan, että sähkö on kallista ja bensa on kallista, on pakko ostaa ulkomaista ruokaa, kun se on halvempaa. Ei pysty ostamaan kotimaista, kun se on niin kallista. Totta on, että kaikki on kallista ja kallistuu vain lisää koko ajan. Alkutuottajat ovat myös kuluttajia, joten me näemme kaiken kalleuden omassakin elämässämme. Sen lisäksi ruuan tuottaminen on kokoajan kalliimpaa.

Joka sektorilla kulut nousevat ja se siirretään hintoihin korottamalla niitä. Kukaan ei vain tunnu muistavan, että me tuottajat ollaan se alin porras, mihin nuo kaikki korotukset päätyvät. Yleensä vielä niin, että ensin nousee tuotantokustannukset ja sitten tippuu tuottajahintakin. Meijeri ja teurastamo perustelevat tuottajahinnan laskua kohonneilla kustannuksilla, kuinkas muuten.

Polttoaineen hinta nousee, sähkönhinta nousee ja kaikki muukin kallistuu. Muut siirtävät kohonneet kulut hintoihinsa, mutta tuottajilla ei vaan ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä ilmoitukset hintojennoususta.

Voidaanko me ilmoittaa meijerille, että kohonneista tuotantokustannuksista johtuen maidon hinta on jatkossa 50 senttiä korkeampi? Voidaanko ilmoittaa teurastamolle, että välitysvasikat ovat jatkossa satasta kalliimpia ja lihasta täytyy saada ainakin kolme euroa kilolta? Ei voida, emmekä saisi yleisen mielipiteen valossa edes purnata asiasta, vaikka monella on todella kestämätön tilanne.

Lehmiä ei voi jättää ruokkimatta, lääkitsemättä ja kuivittelematta. Ne tarvitsevat valot aamusta iltaan ja lypsykoneen on pysyttävä käynnissä.

Samat ongelmat ovat kaikilla tuotantosuunnilla.

Monilla on todella ahdistunut olo, mutta tuntuu, että meidän vain pitäisi yrittää ymmärtää, miksi hinnat nousevat. No ymmärretäänhän me, mutta sitä ainakaan minä en ymmärrä, että kaikki muut saavat nostaa hintoja kohonneisiin kustannuksiin vedoten. Meidän pitää vaan olla hiljaa ja tyytyväisiä, kun sentään tuottajahinta ei ole laskenut, vielä.

Sari Teerioja

maidontuottaja

Karvia