Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien tilauksesta tekemän kyselyn mukaan enemmistö työelämässä olevista haluaisi sopia työnteon ehdoista suoraan työnantajan kanssa, ilman ammattiliittoja. Siis työpaikoilla haluttaisiin sopia paikallisesti palkoista, korvauksista, lisistä, työajoista sekä tietenkin vapaiden ajankohdista. (MT 9.1.)

Olipa osattu muotoilla kysymys vielä henkilöstön edustajastakin. Selväksi ykköseksi oli vastaajien mielihalusta noussut luottamusvaltuutettu, joka ajaisi työntekijöiden ”etuja”. Luottamusvaltuutettu oli kyselyn mukaan suosituin myös liittoihin kuuluvien keskuudessa.

Suomen Yrittäjät ovat maalanneet itsensä nurkkaan ja pois neuvottelupöydistä jo aikaa sitten, joten tämän tapainen kohdennettu kysely on vähintäänkin kyseenalainen tarjonta laajemmassa mittakaavassa uutisoitavaksi, mutta se kelpaa kyllä oman hengenheimolaisten hegemointiin illanistujaisissa.

Olisikohan meidänkin aika järjestää samanhenkinen ja tilattu kysely SAK:n kautta ja uutisoida vastaukset oikein isosti?

Tuloksien perusteella voitaisiin sitten pitää verrokkikeskustelu SY:n Mikael Pentikäisen sekä SAK:n Jarkko Elorannan kesken, niin saisivat siellä puntaroida ihan kahdestaan, mitkä vastauksista ovat kansalle ne parhaimmat ja mieluisimmat hyväksyä.

Kuten nyt laajalla valtakunnallisella työehtosopimuskierroksella on huomattu, jos joku on vaan halunnut ymmärtää, niin paikallisen sopimisen käytännöistä on tullut kaikkein eniten markkinahäiriöitä. Työväki ei halua sitä siinä muodossa, kuten esimerkiksi Suomen Yrittäjät unelmoi.

Muistutan vielä kertaalleen lukijoita siitä, että yksikään työehtosopimus ei estä maksamasta tai sopimasta paremmin. Mutta sopimus toimii äärettömän vakaana suojana ja perälautana palkansaajalle, kuten pitääkin.

Juha Pakarinen

pääluottamusmies

Kontiolahti