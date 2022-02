Euroopan komission valmisteleman metsäkatoasetuksen mukaan osa Suomessa tuotettavasta naudanlihasta ei tulevaisuudessa ole markkinakelpoista, jos tuotantoa varten raivataan uutta peltoa. Asetusluonnos paljastaa, kuinka mielivaltaista EU:n ympäristösäätely on.

Lähes koko EU:n alue on ollut luonnontilassa metsien peittämä ja alueella tapahtunut metsäkato voidaan nähdä maankäyttötilastoista. Metsäkato on ollut pienintä Ruotsissa (11 %) ja Suomessa (13 %). Koko unionin alueen metsistä on hävitetty puolet ja yhdeksässä EU-maassa yli 60 %. Vertailun vuoksi Brasilian metsistä on raivattu noin 40 %.

Maankäyttöön liittyvä ilmastokuormitus ei ole vähäinen ongelma, sillä kolmasosa ihmisen aiheuttamista päästöistä johtuu maankäytön muutoksista. Kun metsää raivataan viljelykäyttöön, hiiltä vapautuu maasta vuosikymmenten ajan.

Komission esityksessä ennen vuotta 2021 raivattu ala jätetään huomiotta. Rajaukselle ei ole luonnontieteellistä perustetta, vaan se on temppu, jolla EU:n naudanlihan­tuotannon kytkös todelliseen maankäyttöön katkaistaan ja rajoitustoimista aiheutuva haitta siirretään niille unionin maille, joissa metsä on yleisin maankäyttömuoto ja pellon­raivaus ylipäätään mahdollista.

EU:n naudanlihasta kaksi kolmasosaa tuotetaan maissa, joiden metsistä on hävitetty yli 60 prosenttia. Suomessa tuotetaan prosentti. Asetus­ehdotuksen mahdolliset sanktiot koskevatkin aivan mitätöntä osaa tuotannosta, tuotantoon raivatusta peltoalasta ja tuotantoon liittyvistä päästöistä, ja siksi ehdotus kelpaa oppikirjoihin esimerkiksi viherpesusta.

Euroopan unionin hallin­nossa on käynnissä useita hankkeita, joilla pyritään kontrolloimaan ja rajoittamaan metsien käyttöä. Jos EU toimisi johdonmukaisesti, se jättäisi myös tässä säätelyssä ennen vuotta 2021 talouskäyttöön otetut alueet tarkastelun ulko­puolelle. Näin ei tule tapahtumaan, sillä Suomen ja Ruotsin metsiä tarvitaan Keski- Euroopan kestämättömästä maankäytöstä aiheutuneiden haittojen kompensoimiseen.

Ilmastonmuutos ja luonto­kato ovat vakavia ongelmia ja voimme torjua niitä ainoastaan tosiasioihin pohjaavalla päätöksenteolla. Päätösten perusteet on kerrottava avoimesti ja päätöksistä aiheutuva taloudellinen tai muu haitta on jaettava oikeudenmukaisella tavalla.

Komission metsäkatoaloite kertoo karulla tavalla, kuinka paljon EU:n toiminnassa on parannettavaa.

Tommi Peltovuori

Loppi