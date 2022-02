Haluamme selventää Villilohi ry:lle (MT16.2.) Oulu- ja Kemijoen tilannetta ja korostaa sitoutumistamme vaelluskalakantojen palauttamisessa.

Oulujoen pääuoma ja Emäjoki sekä Kemijoen pääuoma on vesienhoidon suunnittelussa nimetty voimakkaasti muutetuiksi vesimuodostumiksi, joissa ympäristötavoite on luonnonvesistöä alhaisempi.

EU:n lainsäädäntö ei ota kantaa ratkaisuihin, tärkeintä on saavutettu ympäristötavoite. Esimerkiksi kalojen ylisiirrot sekä pienpoikasistutukset ovat asiaankuuluvia toimenpiteitä. Leppikosken voimalaitoksella Hyrynsalmen reitillä otettiin 2021 käyttöön Kalasydän. Ensimmäisen kauden tulokset osoittavat, että Kalasydämen avulla on mahdollista vahvistaa uhanalaisen Oulujärven järvitaimenen luonnollista elinkiertoa.

Kalasydän on ollut pitkään käytössä Kemijoen Taivalkoskella, rohkaisevin tuloksin. Nyt Taivalkosken kalauomasta on jätetty lupahakemus. Kalauomassa tärkeintä on, miten vaelluskalat pääsevät parhaiten nousemaan padon yli. Uoman virtaamat olisivat samaa luokkaa kuin mitä Lapin ely-keskus on velvoitemuutoshakemuksessa esittänyt. Uoma toimisi touko–lokakuun, yhteneväisesti ely:n hakemuksen kanssa. Alueella on myös elinympäristökunnostuskohteita.

Kemi-Ounasjoen vesistöön on luotavissa osittain luonnonvarainen vaelluskalakanta. Kun ely:n hakemus kalatalousvelvoitteen muuttamiseksi edeltää mahdollisten kalateiden lupahakemuksia, uoman lupahakemus on jo askeleen lähempänä toteutusta.

2021 hyväksytyissä vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi. Esimerkiksi Oulujoella suunnitelma ei sisällä kalateitä niiden vähäisen vaikuttavuuden vuoksi. Rakennetuissa joissa on useita patoja, joiden välissä ei ole lisääntymisalueita, eikä vaelluskalojen täydellisen luonnollisen elinkierron palauttamiselle ole edellytyksiä. Fortumin kokemukset lohen ja taimenen ylisiirroista Ruotsin Klarälvenillä ovat johtaneet hyviin tuloksiin.

Kemi- ja Oulujoki ovat kriittisiä Suomen energiantuotannolle vesivoiman säätökyvyn vuoksi. Etsimme jatkuvasti ilmastonmuutosta hillitseviä ja ympäristövaikutuksia vähentäviä ratkaisuja. Uskomme, että vesivoima ja vaelluskalat ovat yhteen sovitettavissa.

Ismo Heikkilä

Kemijoki Oy

Katri Hämäläinen

Fortum