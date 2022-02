Mauri Kaaja kyseli kirjoituksessaan (MT 21.2.), minne Ylen Metsäradio on hävinnyt. Yli 70 vuotta radioaalloilla viihtynyt Metsäradio ei ole kadonnut mihinkään, mutta sen luonne on aikojen saatossa muuttunut.

2020-luvun Suomessa tarpeet metsäaiheiselle radio- ohjelmalle ovat erilaiset kuin aiemmin. Metsänomistajuus on murroksessa, ilmastonmuutos näkyy myös suomalaisissa metsissä ja koronan myötä yhä useampi on löytänyt metsästä itselleen tärkeän paikan. Näitä kaikkia asioita voidaan käsitellä nykyisin Metsäradiossa, sillä metsäsuhteita on yhtä monia kuin ohjelmalla on kuulijoita.

Metsäradio heijastelee yhteiskunnan muutosta. Metsäalaa, metsätaloutta ja metsänomistusta käsitellään Ylellä muussa ohjelmistossa. Aihe on esillä niin radiossa, televisiossa kuin verkossa, muun muassa Pörssipäivässä, Virtasen taloushistoriassa ja Perintö-dokumenttisarjassa.

Metsäradiota on lähetetty nykyisellä ohjelmapaikallaan Yle Radio Suomessa vuodesta 2015 lähtien. Keskiviikko­illassa Metsäradiolla on luonteva lähetysaika luonto- ohjelmien jälkeen; luonto- ja metsäasiat kiinnostavat usein samoja kuuntelijoita.

Metsäradio elää siis kuulijoiden mukana. Radio-ohjelman muutoksesta huolimatta yksi asia on varma: metsä on oleellinen osa suomalaisten elämää vuosikymmenestä toiseen.

Ville Alijoki

vastaava tuottaja

Yle Luonto

Anne Haaja

vastaava tuottaja

Yle Radio Suomi