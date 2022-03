Turve on tärkein kotimainen polttoaineemme. Turpeen energiakäytön puolittaminen vuoteen 2035 mennessä oli vuonna 2015 Sipilän johtaman hallituksen esitys. Mitään esitystä veroteknillisin keinoin käytön lopettamisesta ei ollut, pelkästään käytön puolittaminen.

Punavihreä hallitus on tuonkin ymmärtänyt täysin väärin.

Turvetyökoneiden romutus­palkkiopäätös on kumottava heti ja ryhdyttävä välittömästi tulevan tuotantokauden energiaturpeen nostotavoitteiden suunnitteluun huoltovarmuuden saavuttamiseksi. Huonosti valmisteltu ja toteutettu päätös on korjattava, jos tahtotila löytyy. Ja sen on löydyttävä.

Toinen tärkeä asia on kotimainen ruuan raaka-aineiden tuottaminen. Tuotanto supistuu korkeiden tuotantokustannuksien seurauksena. Hintojen nousu ei ole saavuttanut alkutuotantoa, vaikka ruuan hinta on kääntynyt kaupan kassalla nousuun.

Nopeasti valtioneuvosto ei tilannetta voi korjata, mutta tämä ei tarkoita, etteikö mitään ole tehtävissä. Ensimmäinen pieni korjausliike voisi olla maatalousyrittäjien lainojen lyhennysvapaa, toinen arvonlisäveron maksusta vapauttaminen määräajaksi. Nämä toimet voi toteuttaa hyvin nopealla aikataululla.

Oma kysymyksensä on, mistä ja millä hinnoilla kylvettävät kylvösiemenet ja lannoitteet hankitaan.

Ammattidiesel on kolmas esiin nostettu asia, joka on käsiteltävä nopeutetulla aikataululla. Kumipyörien päällä toteutettavat kuljetukset nostavat kuluttajien maksamaa hintaa merkittävästi ja tämä kohdistuu juuri vähävaraisempien kansalaisten ostovoiman kurjistamiseen, mikä taas lisää sosiaalisien tukien maksun kasvupaineita.

Ari Prihti

Punkalaidun