Venäjän sota Ukrainassa osoittaa, että kaikkeen on varauduttava myös 2000-luvulla. Suomi on toiminut viisaasti huolehtimalla omasta vahvasta maanpuolustuksesta. Vaikka nyt meitä ei mikään uhkaa, olemme valmiita mihin tahansa. Valmius ja varautuminen ovat kunnossa. Suomi on turvassa.

Puolustuksemme perustuu asevelvollisuuteen ja laajaan koulutettuun reserviin. Puolustusvoimille on hankittu moderni ja iskukuntoinen kalusto. Ja mikä tärkeintä, meillä suomalaisilla on Euroopan lujin maanpuolustustahto.

Tällä hallituskaudella olemme nostaneet kertausharjoitus­määriä. Päätimme hankkia ilmavoimille uusia hävittäjiä 10 miljardilla eurolla. Teimme yli miljardin euron hankintapäätöksen merivoimien uusista sotalaivoista. Maavoimien kalustoa päivitetään ja uusitaan, rynnäkkö­kivääreistä ilmatorjuntaan. Puolustuskyvystä huolehditaan maalla, merellä ja ilmassa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on tehnyt eduskunnan tuella loistavaa työtä edistäessään maanpuolustuksen asiaa. Tuskinpa koskaan on Suomen puolustukseen satsattu yhtä lujasti kuin nyt.

Tärkeintä on maanpuolustustahto. Maanpuolustustahto ei ole sotaintoa, vaan halua varjella yhdessä rakennettua hyvää maata, sen kansaa ja yhteistä tulevaisuuttamme. Suomalaiset tietävät, että itsenäisyys on kovalla hinnalla lunastettu. Me arvostamme menneiden sukupolvien työn lisäksi sitä hyvää, mitä Suomi tänään merkitsee.

Suomessa on hyvät olo­suhteet kasvattaa perhe, tehdä työtä, yrittää, opiskella. Jokainen saa ilmaista mielipiteensä ja elää tavallaan. Työstä, tasa- arvosta ja hyvinvoinnista on huolehdittu ja pitää huolehtia koko maassa. Täydellinen maa tämä ei ole, mutta meille paras. Suomi on puolustamisen arvoinen.

Suomesta on rakennettu maailman paras yhteiskunta lujalla työllä. Haluamme elää rauhassa hyvää elämää vapaassa ja itsenäisessä Suomessa. Pidetään Suomesta ja sen puolustuksesta kaikissa olosuhteissa hyvää huolta, se on velvollisuutemme toisiamme, isänmaata sekä menneitä ja tulevia sukupolvia kohtaan.

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk.)

puolustusvaliokunnan jäsen