Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakottaa meidät kääntämään energiapolitiikan suuntaa. Otetaan Saksasta mallia, joka teki käännöksen viikossa. Me olemme vihreän siirtymän nimissä päästäneet energiaturvetuotannon romahtamaan ennen aikojaan ja korvaamme näin syntyvää aukkoa venäläisellä hakkeella.

Neljäsosa metsähakkeesta on tuontitavaraa. Osallistumme näin epäsuorasti Venäjän sota­toimienkin rahoittamiseen. Samaan aikaan romutamme Suomessa ylijäämäksi jäänyttä turvetuotantokalustoa valtion tuella. Sangen irvokasta. Tähän on tultava muutos. Turve on palautettava polttoainevalikoimaan päästöoikeusmaksujen kompensoinnilla.

Koneyrittäjät ovat kantaneet huolta etenkin lämmöntuotannon huoltovarmuudesta jo pitkään, mutta valitettavasti olemme jääneet huolemme kanssa liian yksin. Venäjän tuontiin on luotettu, ja jotkut tahot ovat laskeneet jopa tuonti­puun huoltovarmuudeksi.

Ukrainan sodan myötä asetettavat pakotteet lopettanevat energian tuonnin Venäjältä. Jos ne eivät lopeta, on meidän moraalinen velvollisuus lopettaa se.

Tapahtui niin tai näin, niin olemme isoissa vaikeuksissa ja toimet vaikeuksien lieventämiseksi pitää aloittaa välittömästi.

Turvataksemme lähivuosien lämmöntuotanto Suomessa kotimaisin polttoainein, meidän pitää lisätä energiapuun tuotantoa Suomessa, sekä palauttaa turve polttoainevalikoimaan. Se tarkoittaa turveveron poistoa ja oleellisimpana päästöoikeuksien hinnan kompensointia turpeen käyttäjille.

Iso vahinko on jo tapahtunut, kun toimivia turvetuotanto­alueita on lopetettu ja purettu, energiaturvevarastot käytetty vähiin ja myös tuotantokoneita on alettu romuttaa.

Turveveron poisto ja päästökauppamaksun kompensointi turpeelle olisi nyt tehtävä nopeasti, jotta turvevarastoja päästään vielä tänä kesänä täyttämään. Turpeelle on käyttöä energiantuotannossa tulevina vuosina.

Onneksi Suomesta löytyy vielä turvealan osaajia, turve­tuotantokoneita ja niiden valmistusta, koska vielä niitä tarvitaan.

Nyt on päätöksille kiire. Lähiviikot ratkaisevat onnistummeko tässä.

Marko Vainionpää

varapuheenjohtaja

energia-ala

Simo Jaakkola

varatoimitusjohtaja

metsä- ja energia-alat

Koneyrittäjät ry