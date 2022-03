Talouden odotettua nopeampi toipuminen nosti viime vuonna myös Suomen sähkön kulutuksen takaisin aiemmalle tasolle. Tuotannon lisäys katettiin pääosin uusiutuvalla energialla, sen osuus kasvoi 54 prosenttiin. Ydinvoima mukaan lukien päästöttömän energian tuotanto nousi uuteen ennätykseen 87 prosenttiin.

Tuulivoiman tuotantokapa­siteetti kasvoi viime vuonna neljänneksen. Kapasiteetistä noin 58 prosenttia sijaitsee Pohjois-Suomessa. Kalajoki on Suomen toiseksi eniten tuulivoimaa alueellaan tuottava kunta ja Ii on ykkönen. Kalajoen matkailu on tuulivoimatuotannon rinnalla edelleenkin vahvassa kasvussa eli siellä on onnistuttu välttämään tuulivoiman ja matkailun vastakkainasettelu.

Vastaavaa yhteistyötä kannattaa vaalia koko Pohjois- Suomessa, sillä tuulivoiman tuoma lisäarvo vahvistaa alueiden taloutta. Tuulivoimalat eivät todistetusti heikennä alueemme matkailun imagoa, ellemme sitä itse kritisoi ja mollaa. Puhdas luonto ja puhtaasti tuotettu sähkö voivat tukea toisiaan alueiden markkinoinnissa ja maineessa.

Euroopan suurimman kultakaivoksen ja matkailun rinnakkainelo sujuu Kittilässä. Aktiivinen yhteistyö ja läpi­näkyvä viestintä ovat helpottaneet kunnan kahden taloudellisen kivijalan toimimista samalla alueella vastuullisesti ja kestävästi. Levin matkailu ja alueen yritykset ovat tärkeitä myös kaivokselle. Levi on alueelle veturi, joka lisää myös Kittilän kaivoksen houkuttelevuutta työpaikkana.

Terrafamen kaivos ja uusi akkukemikaalitehdas ovat tuoneet vastaavan positiivisen kierteen Sotkamoon ja Kainuuseen. Kaivokset ja malminjalostus työllistävät merkittävän määrän ihmisiä, jotka käyttävät alueen palveluita jatkuvasti. Sitä kautta palveluita pystytään tarjoamaan paremmin myös turisteille ympärivuotisesti. Samalla tavalla meidän tulisi vastakkainasettelun sijaan löytää positiivinen näkökulma myös kaivosteollisuuden rooliin alueidemme imagon kehittämisessä.

Kolmantena tulijalkana meillä on puunjalostusteollisuus, jonka viimeaikaiset investoinnit ja tulevat tuotantolaitokset luovat uutta työtä ja ovat osaltaan parantamassa asumisen ja työllistymisen edellytyksiä.

Meidän kannattaa pyrkiä rakentavaan yhteistyöhön ja varmistamaan teollisuuden, asumisen ja matkailun toimiva rinnakkainelo.

Reino Huusko

Kainuun kauppakamariosaston puheenjohtaja