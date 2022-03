Nyt Ukrainan kriisissä presidentti Sauli Niinistön pikavierailu USA:n presidentin luona on hyvä asia ja kertoo suuresta luottamuksesta. Meidän ei tarvitse tietää, mitä siellä on puhuttu, mutta hyvää on ollut se, mitä on kerrottu. Tärkeää on myös se, mitä ei kerrota. Suomen turvallisuusasiassa on viesti mennyt maailmalle.

Nato-kysymys on kokonaan toinen asia. Nato-keskustelu käy nyt ylikierroksilla. Hyödyt ja haitat pitäisi käsitellä perusteellisesti. Tämä asia ei ole yksinkertainen, eikä tätä asiaa pitäisi käyttää puolue­politiikan tukemiseen.

Kolmas asia on venäjänkielisen väestön vaikea asema Suomessa nyt. Heitä ei pitäisi syyllistää.

Tässä Ukrainan sodan aiheuttamassa vaikeassa henkisessä tilanteessa pitäisi ottaa asiat kuitenkin rauhallisesti, kuten presidentti sanoi sodan ensimmäisenä päivänä.

Kauno Pietilä

Kalanti