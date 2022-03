Juha Helenius ehdottaa maatalouden biomassoista valmistetun biokaasun käyttämistä ruuan tuotantoketjun omaan käyttöön (MT 2.3.). Tämä on hyvä ratkaisu, jos tilan oma käyttö on riittävän suuri kuluttamaan joka päivä tasaisena syntyvän kaasumäärän. Valitettavasti näin ei aina ole, vaan energian kulutushuiput ylittävät huomattavasti tilan oman kaasuntuotannon.

Helenius totesi myös, että biokaasulla ajelu on epävarmaa, koska EU on kieltämässä polttomoottoriautojen valmistuksen Euroopassa ja liikenteen tulevaisuus on sähköinen. Palataan tähän aiheeseen sitten, kun nyt alkavat Venäjän pakote- ja vastapakotekierrokset on käyty.

Kaasun käyttö liikennepolttoaineena antaa tilakohtaiselle biokaasulaitokselle hyvähintaisen, tasaisen peruskysynnän. Yhden tilakohtaisen biokaasulaitoksen kapasiteetti ei riitä edes yhden kuorma-auton tankkaukseen, mutta sen kaasulla saadaan kaksikymmentä henkilöautoa liikenteeseen. Tähän ei tarvita edes koko laitoksen kapasiteettia.

Liikennekäytöstä yli jäävä osa kaasusta voidaan varastoida lyhytaikaisesti ja käyttää sähkön tuottamiseen niinä päivän tunteina, jolloin hinta on paras. Kaasun varastoinnin ja tilan verkkoon liittävien johtojen kapasiteetin riittävyyden vuoksi noin 100 kW:n sähköteho on sopiva tavoite.

Tällaisilla lähtöarvoilla teollisesti valmistettavan tilakohtaisen biokaasulaitoksen valmistuskustannus olisi noin satatuhatta euroa. Tuhat laitosta tarjoaisi käyttövoiman 20 000 henkilöautolle ja 100 MW sähköä verkon huippujen leikkaamiseen.

Suomen maatalouden kaikkien ylijäävien biomassojen käsittelyyn tarvittaisiin useita tuhansia tällaisia laitoksia.

Laitosten yksi ominaisuus olisi, että ne voidaan tuoda tilalle, kun isäntä niin haluaa ja viedä pois, kun emäntä niin haluaa. Tilan ei tarvitsisi investoida senttiäkään, antaa vain biomassojen käsittelyoikeuden laitoksen operaattorille.

Olavi Toukonummi

Salo