Venäjän hyökkäys Ukrainaan tulee vaikuttamaan moneen varmana pitämäämme perustoimintoon. Ruoka on yksi niistä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on korostanut, miten ruuantuotannon omavaraisuus on henkivakuutuksemme muuttuneessa maailmantilassa. Kaksi vuotta sitten Suomessakin havahduttiin pitkästä aikaa huoltovarmuuden tärkeyteen toden teolla. Maailmanlaajuinen kulkutauti sulki valtioiden rajoja ja kansainväliset toimitusketjut takkuilivat.

Huoltovarmuus tarkoittaa, että pystymme kaikissa tilanteissa ylläpitämään yhteiskuntamme toiminnan ja turvaamaan ihmisille ruuan, veden, sähkön, terveydenhuollon ja tietoliikenneyhteyksien kaltaisia asioita. Nyt Euroopan turvallisuustilanne on järkkynyt pahemman kerran. Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota Ukrainaan – eurooppalaiseen demokratiaan ja sen elintärkeisiin toimintoihin – osoittaa, etteivät nämäkään asiat ole itsestäänselvyyksiä.

Suomalaisen maatalouden kannattavuuskriisi on jatkunut pitkään, kun kustannukset ovat nousseet mutta tuottajahinnat eivät. Alhaiset tuottajahinnat hämmentävät myös siksi, että esimerkiksi suomalaiset perunat, pihvit ja maito ovat maailman huippuluokkaa, eikä missään ruoantuotannossa käytetä antibiootteja tai torjunta-aineita siinä määrin kuin muualla.

Ratkaisujen löytäminen on tuntunut kiinnostavan lähinnä keskustaa.

Nyt energian, polttoaineiden, lannoitteiden ja rehun kasvaneet hinnat ovat kärjistäneet tilannetta entisestään. Putinin sodan myötä tilanne ei helpota. Hallitus sopi äskettäin maatilojen kiinteistöveron huojennuksesta. Selvää kuitenkin on, että lisää ratkaisuja on tehtävä. Niitä myös parhaillaan haetaan.

Kestävin tapa turvata suomalaisen ruuan ja ruuantuotannon tulevaisuus on parantaa viljelijöiden ja tuottajien asemaa markkinoilla. On kohtuutonta ja väärin, että samaan aikaan, kun isot kaupat tekevät ennätystulosta, maatalouden kannattavuus edelleen heikkenee. Kaupalla on nyt viimeiset hetket kantaa vastuunsa siitä, että viljelijät ja tuottajat saavat reilun ja oikeudenmukaisen korvauksen työstään.

Yhdessä meillä on vastuu, että suomalaista ruokaa on saatavilla jatkossakin, myös pahan päivän varalle.

Hanna Kosonen

kansanedustaja (kesk)

Savonlinna