Ruuan hinnan kallistumiseen on olemassa käytännössä vain yksi syy ja se on, että Suomen vähittäiskauppa on aivan liian keskittynyttä. Kesko ja SOK voitaisiin jakaa kahteen erilliseen firmaan, jotta kilpailu olisi oikeasti sellaista, mitä se toimivassa markkinatalousmaassa kuuluisi olla.

En edes ymmärrä, miten kaupan on annettu keskittyä näin pahasti. Kilpailua ei ole, kun kaksi jättiyritystä pystyy pitämään keskenään hinnat mieluisalla tasolla. Ei pitäisi olla yllätys kun ruuan hinta ei laske.

Ihmisten on tajuttava, että heidän kulutuspäätöksensä pitävät yllä nykyistä vääristynyttä järjestelmää. Lisäksi kuluttajien olisi hyvä oppia suuntaamaan kuluttamisensa niille tahoille, jotka mahdollistavat kilpailun. Esimerkiksi ostamalla suoraan maatiloilta.

Kaupan jätit ovat vastuussa vain omistajilleen ja tässä tilanteessa se on täysin epäisänmaallista toimintaa.

Jarno Jäppinen

Kotka