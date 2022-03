Paljon on rahaa liikkeellä taudin runtelemassa Euroopassa. EU:n tukirahaa on tulossa jakoon jäsenmaille ja niistä ajallaan tulee Suomeenkin satoja miljoonia. Siihen liittyen ehdotan tehtäväksi jotain sellaista, joka edesauttaa Suomea pysymään suunniteltujen hiilipäästöjen puitteissa.

Jokainen asiaa ymmärtävä poliitikko hyväksyy hiilipäästöjen rajoittamisen, kun niiden tekemisestä koituu hyötyä yhteiskunnalle. Tässä tehtävässä ovat avainasemassa tietyt suomalaiset yhtiöt. Savukosken Soklissa sijaitseva suuri fosfori­esiintymä, jonka Suomen Malmijalostus Oy osti norjalaiselta Jaralta. Yhtiö on kokonaan valtion omistama ja se ilmoittaa toimekseen erikoistehtävät.

Tämän lisäksi asiaan liittyvät sekä Sotkamon Talvivaara että Siilinjärven apatiitti. Soklissa on nykyaikaisen akkuteollisuuden vaatimat aineet, ja niistä ennen kaikkea niobi, lantaani sekä muut harvinaiset maametallit. Näistä kolmesta lähteestä ja Pohjanmaan litiumista syntyvät tulevaisuuden akut Suomessa.

Vihreän Suomen kannalta metsän kasvun lisääminen on yksi ydin kysymyksistä. Lehti­vihreä on kesäisin kaikkein tehokkain hiilidioksidia sitova aine. Kasvavat puut sitovat yhteytysprosessissa hiiltä ja vapauttavat happea sitä enemmän, mitä tehokkaammin puu kasvaa.

Kasvuun vaikuttaa lämpö ja kasvukauden pituus. Kolmas on lannoittaminen, sillä Suomen maaperä on fosforiköyhää. Lisäämällä fosforia metsäpohjaan, on mahdollista nopeuttaa kasvua ja sillä tavalla sitoa hiiltä yhä enemmän ja enemmän. Fosforilannoitetta saadaan Suomen luonnosta jo edellä mainitusta Soklista.

Eelis Pulkkinen

Orivesi