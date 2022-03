Ukrainan vakavan tilanteen mukana on Suomen Nato-keskustelu kiihtynyt ja Naton kannatus on noussut. Kuinka paljon tämä kannatus on noussut jatkuvan rummutuksen takia, on hyvä kysymys.

Kannanotoissa ei ole ollenkaan selvitetty, mitä Nato-jäsenyys tarkoittaa. Kustannusnousun lisäksi se velvoittaa auttamaan myös muita. Psykologinen virhe on luulla, että Natosta tulisi turva ilman omaa vastuuta.

Yksi oleellinen asia on, että Venäjällä on ydinase. Jos Suomi olisi Naton jäsen, tämä tilanne toisi uuden uhan Suomelle. Se, että Nato-jäsenillä on myös ydinaseita, ei muuta asetelmaa. Sotilaspoliittisesti panokset vain nousevat korkeammalle tasolle.

Presidentti Niinistö on tehnyt arvokasta työtä maanpuolustuksen hyväksi lukuisilla yhteyksillä eri valtioihin. Poliitikot näyttävät olevan hyvin yksimielisiä maanpuolustusasioissa. Sota Ukrainassa on vaikuttanut tähän. Suomelle tärkeintä on, millä ratkaisulla sota voidaan parhaiten estää.

Nato-asia on hyvin vaikea ja vastuullinen kysymys ja se vaatisi paljon harkintaa. Asia ei ole yksinkertainen.

Kauno Pietilä

Kalanti