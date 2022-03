Keskusta on löytänyt Kekkosensa

Useampikin lehti on otsikoinut keskustan järjestöväen ja kansan- edustajien Nato-kannan muutoksesta samantyyppisillä teksteillä: Keskusta unohtanut tai hylännyt Kekkosensa. Mielestäni keskusta on löytänyt Kekkosensa.

Kekkosen toiminnan tavoitteena oli turvata pohjoismainen demokratia ja yhteiskunta­järjestys sekä laajentaa yhteyk­siämme kunkin aikakauden mahdollisuuksilla. Pohjoismaiden neuvosto 1955, Eftan ulkojäsenyys FINNEFTA 1961 ja EEC kauppasopimus 1973 olivat sopimuksia, joilla tätä kehitystä edistettiin. Vaikka koko muu Eurooppa siirtyisi kommunismiin, Suomi pysyy länsimaisena demokratiana, olivat Kekkosen sanat muistaakseni Hrustsoville.

Kaikki ei aina ole mahdollista, tai ainakaan viisasta. Erityisen tärkeää on tunnistaa vasta­puolen ihminen. Hrustsovin, Kosyginin ja Bresnevin osalta hän ainakin nähtävästi tunnisti.

Jossain radio-ohjelmassa lainataan Mauno Koivistoa: Täytyy olla sanottavaa, ja kyky sanoa se. Lisäksi täytyy olla kyky tunnistaa vastapuoli, miten se hänelle (heille) sanotaan. Pertti Paasiota lainaten: Jos tiedät hänellä olevan varvas kipeä, älä juuri sen varpaan päälle astu.

Kekkosen kyky näissä yhteyksissä oli ymmärtää kunkin ajan todellisuus, tarve, mahdollisuudet ja uhat ja näistä lähtökohdista katsoa tulevaisuuteen.

Kekkoselle puolueettomuus oli työkalu, jolla Suomen oli mahdollista silloisissa tilanteissa säilyä itsenäisenä demokratiana. Jos ajatellaan tätä perintöä Kekkosen jälkeiselle ajalle, mitä se tarkoittaa? Monenlaisia murheita aiheuttaneesta YYA- sopimuksesta irtautuminen heti, kun se oli mahdollista ja EU-sopimus olivat luonnollinen jatkumo.

Turvallisuusratkaisu on nyt ajankohtainen. Kekkosen aikaan puhuttiin luottamuksesta. Sanan varsinaisessa merkityksessä sitä ei ollut, varmaan kummallakaan puolella. Olisiko Kekkonen tunnistanut Putinin ja lukenut nähtävissä olevat merkit oikein? Naamiot on nyt riisuttu.

Presidentti Niinistön mukaan vaihtoehtoja on lähinnä kaksi, sopimus Ruotsin ja USA:n kanssa tai Nato. Edellä esitetyn perusteella ja Kekkosen perintöä vaalien ratkaisu tähän päivään on Nato, jossa USA:n lisäksi on suurin osa länsieurooppalaisista valtioista. Kun tästä katsotaan vielä eteenpäin, niin siellä pitäisi olla Sauli Niinistön taannoinen ajatus, eurooppalaisempi Nato.

Ismo Saari

Salo