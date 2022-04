Nyt tarvitaan suomalaista puuta tehtaille, sahoille ja energia­laitoksille. Vihdoinkin tarjoutuu mahdollisuus maaseudun elinvoiman luontaiseen lisäämiseen metsiemme mahdollisuuksilla. Tämä ei onnistu, ellei se ole metsänomistajille taloudellisesti mielekästä. Nyt puukaupassa menee kolmasosa kauppa­hinnasta veroon. Tämä on huono kannustin puukaupoille.

Päätehakkuiden ja puun myyntiveron jälkeen ovat kustannuksina edessä metsän uudistamisen ja taimikon­hoidon kustannukset. Energia­puukaupoissa tulot ovat jopa pienemmät kuin korjuun kulut. Tämä ei motivoi kauppoihin eikä metsän hoitotoimiinkaan.

Tämä haitallinen tulppa on poistettavissa puolittamalla puun myyntivero. Tällainen ratkaisu oli toistakymmentä vuotta sitten. Vaikka se oli määräaikainen ja loppuajalta puolitettu, tapahtui niin kuin piti. Puukauppa kävi, tehtaat pyörivät ja vienti veti.

Nyt nimenomaan on aihetta tehdä kuten tuolloinkin, mikäli haluamme kehittää talouttamme kaikkialla ja kaikilla aloilla. Kun tuontipuun määrä miltei loppuu, on opittava käyttämään oman maan puuta. Tälle puulle on löydettävä hinta, että kauppoja tulee.

Mielettömän korkea puun myyntivero on puolitettava. Tämä on tehtävä pian, jotta pyörät eivät pysähdy ja rahat kaikilta lopu.

Monet maa- ja karjatalouden yrittäjät ovat avun tarpeessa, ja nyt on oltava mahdollisuus käyttää omia pankkeja eli metsiä. Tämän pankin käyttöön ei tarvita takaajiakaan.

Verottajalle tulisi rahaa nykyistä enemmän maakuntien rahaliikenteen kierron kautta. Tämä hyödyttää kuntia, valtiota, kirkkoa ja eläkevakuuttajiakin. Ennen kaikkea maakuntien elinvoima elpyy. Metsien kasvukin paranee ja se hyvän tulevaisuuden tae koko kansantaloudellemme.

Lauri Oinonen

Keuruu