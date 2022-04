En ymmärrä, miksi valtiovalta ei suosi biokaasua, täysin kotimaista, uusiutuvaa energiaa.

Noille biokaasuasemille tulisikin laittaa pumpun kylkeen slogan: ”Tyhmähän se on, joka ei banaanin ja perunan kuorilla tai jopa lehmän lannalla, matkaansa tee.”

Itse ajan tavallisella autolla, jossa on kaasulle noin 20 kilon tankki. Täysi tankillinen maksaa 28–30 euroa, ja sillä ajaa jopa 480 kilometriä. Biokaasua käyttävä auto ei maksa bensiini­käyttöistä enempää – ja toisaalta auton hankinnassa saa vuoden kaasut kaupan päälle.

Biokaasua voidaan valmistaa käytännössä jokaisessa maassa, se on aina maansa kotimainen hyötyjäte. Jokaisessa maassa, jossa syödään ruokaa tai syntyy karjan lantaa, voidaan valmistaa biokaasua lähellä näiden jätteiden syntymistä. Kun biojäte kuskataan biokaasujalostamolle, se on käyttö­kelpoista poltto­ainetta noin 3–4 viikon kuluttua. Monilla seuduillakin on tuotanto­laitoksia, joissa syntyy suuria määrä biojätteitä, arvokasta raaka-ainetta kaasulle.

Suomen hallituksen, EU-parlamentaarikkojen ja kaikkien vastuutahojen tulisikin toimia vastuullisesti siten, että Suomessa, ja myös Euroopassa, voidaan ajaa pitkälle 2030-luvun jälkeenkin polttomoottoriautoilla.

Jollei autojen valmistajat muualla enää suostu valmistamaan polttomoottoriautoja, niin onhan meillä Suomessa kotimaistakin valmistusta. Luulisi, että politiikoille olisi mieluisa tehtävä edistää sekä kotimaista uusiutuvaa energiaa että myös autokantaa, jolle tämän vähäpäästöisen poltto­aineen hyödyntäminen on mahdollista. Kun ihmiskunnassa yhä enemmän syntyy biojätettä, niin myös biopolttoaineelle se turvaa jatkuvuutta, jolle ei löydy loppua.

Kaasuautoilulla pääsee koko Etelä-Suomesta varsin vaivattomasti Ouluun saakka. Uusia biokaasuasemia rakennetaan kaiken aikaa, joten tämän edullisen ja ympäristö­ystävällisen polttoaineen saatavuudelle on todella hyvät näkymät. Päätösvaltaa omaavien tulisi kaikin keinoin varmistaa uusien laitosten syntyminen.

Biojäte on liian arvokasta kuskattavaksi kaato-paikoille. Lisäksi se tuo työtä ja elinvoimaa myös haja-asutusalueille.

Yrjö Tapio Muona

Tampere