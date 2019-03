Suomi on maailman onnellisin maa, miksi ei onnellisin kansa?

YK:n puolueettoman tutkimuksen mukaan Suomi on jo toista kertaa maailman onnellisin maa. Siihen kannattaa uskoa. Monesti on niin, että ulkopuolinen näkee hyvät asiat paremmin kuin me itse. Tämä tarkoittaa sitä että meillä on hyvät olosuhteet ja edellytykset olla myös maailman onnellisin kansa.

Miksi emme ole? Miksi osa suomalaisista ei koe itseään onnelliseksi? Tähän vaikuttaa eniten meidän omat toimenpiteet ja asenteet. Meidän pitäisi näin ennen vaaleja löytää yhteinen visio tulevaisuudesta, miten parannamme heikompiosaisten onnellisuutta. Miten ymmärrämme toisiamme paremmin ja miten parannamme yhteistyötaitojamme.

Yksi merkittävä kielteinen ominaisuutemme on kateus. Meidän pitäisi iloita ystävämme, kilpailijamme menestymisestä ja kannustaa heitä. Puolueiden pitäisi kilpailla siitä, miten yhdessä saamme nostettua kaikkien suomalaisten onnellisuutta.

Pitää laatia Suomelle puolueiden yhteinen onnellisuuden parantamisohjelma seuraavalle kymmenelle vuodelle. Suunnitelmassa voidaan sopia mitä onnellisuuden osa-alueita eri puolueet ajavat eteenpäin. Lopetetaan toistemme mustamaalaaminen ja valeuutisten tehtailu.

Onnellisin kansa elää terveempänä ja stressittömämpänä. Yhteisöllisyys kasvaa ja toisista pidetään huolta. Aivovuoto vähenee ja työperäinen maahanmuutto lisääntyy. Hoitosuhde paranee.

Kannatta myös muistaa, että paras on hyvän pahin vihollinen. Halutaan toisillemme hyvää.

Luomupekka Rusila

Lahti