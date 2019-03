Yrittäjät tarvitsevat kunnon tiet

Liikenneinfrastruktuurin taso vaikuttaa alueiden saatavuuteen ja siitä syntyviin kustannuksiin. Pitkien etäisyyksien ja harvaan asutun maan myötä suomalaisten yritysten kuljetuskustannukset ovat verrattain suuria.

Kuljetusjärjestelmän tehokkuudella on näin suhteellisesti suurempi merkitys yritysten kilpailukyvyn kannalta. Tämä koskee niin kotimaista kuin kansainvälistä kilpailukykyä.

Suomen koko tieverkon pituus on noin 454 000 kilometriä, joista maantiet kattavat 78 000 kilometriä. Liikenneverkko ja toimivat yhteydet ovat elinehto maakuntien yrityksille.

Tieverkon taso on kuitenkin romahtanut tällä vuosikymmenellä, kun ylläpidon rahoitus on vähentynyt. Huonokuntoisten päällystettyjen maanteiden määrä on samalla kaksinkertaistunut alle kymmenessä vuodessa.

Tämän seurauksena Suomen tieinfrastruktuurin taso maailman talousfoorumin (WEF) kilpailukykyindeksin mukaan on laskenut kuudessa vuodessa selvästi ja on nyt alle keskeisten kilpailijamaiden.

Tämän hallituskauden toimet korjausvelan kasvun taittoon ovat olleet siis tärkeitä. Tiestön korjausvelka on kuitenkin vielä yli miljardi euroa. Tämä on rahasumma, jolla väylät saataisiin hyvään kuntoon.

Myös seuraavan hallituksen on jatkettava toimia, jotta kehityskulku saadaan pysäytettyä. Muuten korjausvelan kasvu jatkuu ja vaikuttaa yhä enemmän Suomen kilpailukykyyn. Tämä on kilpailukyvyn lisäksi myös tärkeä turvallisuuskysymys niin liikenteen alan kuin paljon työkseen tien päällä oleville yrittäjille.

Sampo Seppänen

ekonomisti

Suomen Yrittäjät