Nyt kun tuo lupaus on toteutunut, on paikallaan vähän muistella mitä tuohon aikaan on sisältynyt.

Onko kenenkään edellisen pääministerin menneisyyttä, eettisyyttä, sukua, tekemisiä, sidonnaisuuksia, tekemättä jättämisiä jne. näin perusteellisesti pengottu. Siihen on valjastettu koko poliittinen kenttä ja tiedotusvälineet. Tehtyjen selvitysten määrää voi vain arvailla. Riittäneekö määräksi edes soten asiantuntijakuulemisten määrä?

On kiistaton tosiasia, että hallitus sai Juha Sipilän johdolla aikaan hyvää maan kannalta enemmän kuin yksikään hallitus miesmuistiin. Sillä oli tavoitteet ja suunnitelmat ja niistä pidettiin kiinni. Pelasti konkurssitilaan ajautuneen valtion talouden, loi 140 000 uutta työpaikkaa, antoi uskoa yrittämiseen, viennin elpymiseen ja ennen kaikkea luottamuksen siihen, että Suomi on hyvä maa investoida, yrittää ja elää. Tämän monet ulkomaat ja tilastot ovat todenneet.

Oppositiolla on tietysti paikkansa, mutta onko se silloin asiallista, kun päätarkoituksena ei ole asioiden asiallinen hoito, vaan poliittisten päämäärien ajaminen mellakoinnin ja asioiden vääristelyn keinoin.

Juha Sipilä asetti tavoitteet, jotka opposition harmiksi toteutuivat 80-prosenttisesti. Päätavoite sote kaatui, josta punavihreä oppositio ansiokkaalla jarruttamisella yritti kerätä maksimipisteet viimeiseen vaalihekumaansa. Oli jonkin aikaa nähtävissä, että toinen hallituskumppani yritti kaksilla korteilla ajaa sotea. Oli oikea aika viheltää peli poikki.

Hallitus, jolle punavihreä oppositio joka käänteessä tyrkytti epäluottamusta, muuttuikin korvaamattomaksi. Eroilmoituksen jälkeen pääopposition johtajan ja toisen hallituskumppanin puheenjohtajan ilmeet olivat paljonpuhuvia.

Minusta Juha Sipilän teko tässä tilanteessa ” tulos tai ulos” oli oikea johtopäätös.

Kalevi Tiihonen

Savonlinna