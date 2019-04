Taas tarvitaan maanviljelijää vihreiden vaalikampanjointiin

Vihreät tarvitsevat aina syntipukin ”hyvien” asioidensa ajamiseen. Suomalainen maanviljelijä on turhan usein se syntisäkki.

Vihreiden ideologia pohjautuu taistolaisuuteen. Sieltä kumpuaa viha yksityistä omistusoikeutta vastaan. Syyllisten etsintä ja tuomitseminen kuuluu myös perittyyn vaikuttamistekniikkaan. Toki on vihreiden politiikassa ollut ainakin yksi onnistunut jakso. Osmo Soinivaaran puheen­johtajuusaika oli älyllistä pohdiskelua, eikä silloin tyydytty pelkkiin väittämiin. Ville Niinistö palautti vanhat opit kunniaan ja lisäsi vielä siihen opettamisen.

Maanviljelijä omistaa maata ja kiinteistöjä. Euroopan laajimmat jokamiehenoikeudet eivät vihreille riitä, vaan yksityistä omistusta pitäisi voida horjuttaa lisää.

Vaikka Suomessa pellot ja metsät sitovat suhteellisesti hiilidioksidia ehkä parhaiten maailmassa, se ohitetaan vihreässä viestinnässä. Valkoinen muutetaan mustaksi. Syksystä 2018 alkaen on valtamedioissa tuotu Suomen maataloudesta jonossa esiin osa-alueita, jotka uhkaavat koko maapallon tai ainakin äänestäjiä.

Tosiasiat ovat sivuseikka, kun vihreä ideologia marssittaa omia asiantuntijoitaan odottavien mediatoimittajien luokse viikoittain. Hampaissa on ollut pitkään kotimainen ruuan tuotanto. Kotimainen lihantuotanto on suorastaan rikollista.

Turvepellot saavat tuomion ja soiden turvetuotanto on joka päivä negatiivisena uutisoinnissa. Metsien hakkuita tulisi vihreiden mielestä rajoittaa valtion toimin. Vaikka tiedämme, että uudistuvat metsät sitovat hiiltä eniten kasvaessaan. Kun taas vanhat, hoitamattomat metsät, joita luonnonsuojelijat ihailevat, päästävät hiilidioksidia ilma­kehään lahoavasta puumassasta. Tästä ei uutisoida.

Kasvi- ja eläinlajisto on maapallolla supistumassa, se on toki vakava asia sinänsä. Tästä kehityksestä juuri uutisoitaessa sai kotimainen maatalous virheellisesti syyt niskaansa. Uutisoinnissa paheksuttiin, että maatiloilla on luovuttu 1950-luvun haka­maista, hevosista ja Suomi-­filmin kukkaniityistä.

Onko vihreiden vaalivoiton saaminen niin tärkeä asia, että sen saavuttamiseksi voidaan median avustuksella syöstä lokaan kotimainen puhdas ruuantuotanto ja Suomen talouden selkäranka hyvin kasvavat metsät ja puun jalostus?

Jukka Tuori

Huittinen