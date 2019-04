Tekemättömyyden ­aikaan ei pidä palata

Talouden tavoitteet ovat nyt selkeitä. Pitää jatkaa myönteistä talouden kehitystä. Keskustan talousohjelma lähtee siitä, että tulevalla vaali­kaudella syntyy netto­määräisesti 100 000 uutta työpaikkaa. Työllisyysaste nousee 75 prosenttiin. Se turvaa hyvinvointimme.

Julkista taloutta vahvistetaan määrätietoisesti pitkällä aikavälillä ja kestävyysvajeen umpeen kuromista jatketaan.

Edellisellä vaalikaudella tuli 100 000 työtöntä lisää, paljon velkaantumista ja talouden heikkenemistä ja myös verotus kiristyi. Tuollaiseen edellisen vaalikauden tekemättömyyteen aikaan ei nyt pidä palata.

Suomen kustannuskilpailu­kykyä on saatu nyt korjattua. Se on ollut vientivetoisessa maassa välttämätöntä. Suomeen tarvitaan osaamisen ja osallistamisen sopimusta. Vastuullinen taloudenpito, koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen, yrittäjyyden edistäminen, vahva alue­kehittäminen ja eriarvoisuutta vähentävä politiikka ovat osaavan ja osallistavan politiikan ytimessä. Kannattava maa­talous on myös osa sitä.

Keskustan talouslinja turvaa kasvun ja ottaa kaikki mukaan ja erityisesti myös eläkeläiset ja perheet.

Keskustan tavoitteena on, että tuloverotusta kevennetään maltillisesti painottaen veronalennukset pieni- ja keskituloisille eläkeläisiä unohtamatta. Veroaste laskee vientivetoisen bkt:n kasvun myötä. Talouskasvun myötä velan määrä suhteessa bkt:hen laskee. Tämä edellyttää, että seuraavakin hallitus noudattaa tällä vaalikaudella toteutettua kasvu- ja työllisyyspolitiikkaa.

Päätöksentekokyvyn pitää Suomessa säilyä.

Olavi Ala-Nissilä

kansanedustaja (kesk.)