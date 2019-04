Harkintaa kannanottoihin

Saako toisen tontille rakentaa? No, ei saa. Saako toisen tontille istuttaa puita? Ei nykyisen lain voimassa ollessa. Ilmastonmuutos on saanut poliitikot laukalle vaalien lähestyessä. Hiilinielun kimppuun hyökätään joka suunnalta ja mahdollisimman monella konstilla. Sen enempää ajattelematta, mikä on mahdollista, miten ja onko konsteilla riittävää vaikutusta mihinkään suuntaan.

Suomessa istutetaan jo nykyisin 110 miljoonaa puun­tainta vuosittain 150 000 hehtaarille. Pääministeri ilmoitti, että laitetaan nuoret istuttamaan lisää taimia ”luppo­maille”, niin vaikutus on kahdenlainen. Työllisyys hoituu ja ilma paranee.

Oppositiossa ilma korjaantuisi ruokalistalla, jota voisi korjata hinnalla, vähentäen samalla lihan syöntiä ja lisäten salaatin osuutta ostoskorissa.

Väheksymättä kenenkään yritystä alentaa lämpötilan nousua ja vähentää ilman saasteita, toivoisi päättäjiltä harkintaa, miten tavoitteisiin päästäisiin käyttäen tutkittua tietoutta ja vaikutusten kohdentumista erilaisiin ihmisryhmiin. Vaihtoehtojen ilmaan heitto ei takaa välttämättä onnistumista.

Näyttää käyvän niin, että puolue, joka on leimautunut jyrkällä maahanmuuttovastaisuudellaan, ei sano mitään ilmastonmuutoksen korjaamisesta ja kerää sillä äänestäjien kannatuksen.

Eivätkö suomalaiset poliitikot ole oppineet mitään menneestä hallituskaudesta? Siinä tukehduttiin liian suureen sote-tavoitteeseen. Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen on sotea suurempi asia. Siksi siihen on suhtauduttava asiaankuuluvalla vakavuudella ilman kevyitä heittoja.

Veijo Tuunanen

Kemiönsaari